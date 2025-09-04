Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

Trở thành giải chạy biểu trưng của thành phố Hồ Chí Minh, năm nay mùa giải sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, cùng góp phần xây dựng Việt Nam mới phát triển, vươn mình trong giai đoạn quan trọng của cả dân tộc. Song song, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 năm 2025 cũng sẽ chính thức trở lại vào ngày 5/10/2025, đi qua 37 địa danh nổi bật nhất của Hà Nội.

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 chính thức khởi động.

Giải chạy do Sunrise Events Vietnam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – nhà tài trợ chiến lược từ mùa đầu tiên, tiếp tục lan tỏa sứ mệnh nâng cao thể chất và tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.

Mở đầu chuỗi sự kiện, Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng (Mass Participation World Conference – MPW) sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/12/2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai diễn đàn quốc tế uy tín này, quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các tổ chức sự kiện hàng đầu, nhằm trao đổi xu hướng, chia sẻ mô hình quản lý, và tìm kiếm giải pháp thúc đẩy thể thao cộng đồng phát triển bền vững. Hội nghị không chỉ khẳng định năng lực tổ chức và vị thế của Thành phố trên bản đồ thể thao toàn cầu, mà còn tạo tiền đề cho hợp tác quốc tế và mở rộng du lịch thể thao.

Sau 7 mùa liên tục, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng lớn, uy tín và được mong đợi nhất Việt Nam.

Năm 2025, giải chạy kỳ vọng thu hút hơn 18.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục giữ vững vị thế là sự kiện chạy bộ có quy mô lớn nhất Việt Nam. Trên hành trình qua 17 địa danh biểu tượng như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Cầu Ba Son…, nơi giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Thành phố, các vận động viên không chỉ thử thách giới hạn thể lực và ý chí, mà còn có cơ hội khám phá giá trị văn hóa, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc, cảnh quan và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống sôi động của đô thị hàng đầu cả nước.

Song song với nội dung thi đấu chính, khu đô thị biểu tượng trung tâm mới Thành phố Hồ Chí Minh - The Global City sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức Làng Marathon và Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được tổ chức tại đây sẽ là dịp để các vận động viên giao lưu đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh, bền vững. Tận dụng lợi thế về không gian xanh, rộng mở, hệ thống tiện ích hiện đại và quy hoạch đồng bộ, khu đô thị chuẩn quốc tế này sẽ mang đến không gian để kết nối và những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên, gia đình và cộng đồng.

Không chỉ quy tụ hàng nghìn vận động viên, giải chạy còn là sự kiện thể thao thường niên và là giải chạy biểu trưng góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là một trong những hoạt động thể thao – du lịch đặc sắc nhất của Thành phố, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách quốc tế, vừa mang lại giá trị gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Không chỉ dừng ở một giải chạy đơn thuần, sự kiện còn trở thành sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao vị thế Thành phố trên bản đồ du lịch thể thao. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết của Thành phố trong việc đồng hành, phát triển và nâng tầm những hoạt động mang dấu ấn riêng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “siêu đô thị quốc tế” năng động, hiện đại, nơi thể thao, văn hóa và du lịch cùng phát triển bền vững.”

Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Từ năm 2017, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành dấu ấn thể thao cộng đồng tiêu biểu của Thành phố, nơi các ban ngành, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động. Hơn cả một sự kiện thể thao, giải đấu đã lan tỏa những giá trị tích cực, khuyến khích tinh thần gắn kết và nuôi dưỡng niềm tự hào chung của cộng đồng. Mỗi mùa giải đều ghi dấu bằng những bước tiến vượt bậc về quy mô, chất lượng tổ chức và sức ảnh hưởng, khẳng định vai trò then chốt trong chiến lược phát triển thể thao của Thành phố.

Đồng thời, giải cũng góp phần nâng cao hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến quốc tế giàu sức hút, nơi hội tụ những sự kiện thể thao tầm vóc khu vực. Trong chặng đường phía trước, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành để giải đấu không ngừng phát triển, trở thành một trong những marathon cộng đồng hàng đầu khu vực, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững và vị thế quốc tế của Thành phố.”