Lần đầu áp dụng chip time trong giải chạy vì cộng đồng không ma túy

Hưởng ứng tinh Tháng hành động phòng, chống ma túy 2025, Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tổ chức chương trình "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy", diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/6/2025 tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy.

Điểm nhấn của chương trình là giải chạy phong trào cùng tên "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy", dự kiến thu hút khoảng 5.000 vận động viên tham gia.

Hướng dẫn đăng ký tham gia giải chạy phong trào "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy" tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.. Ảnh C04

Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp phòng, chống tệ nạn ma túy, nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống lành mạnh, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho người yêu thể thao, kết nối tinh thần đoàn kết quân - dân trên mặt trận phòng, chống tội phạm.

Giải chạy gồm hai cự ly: 5km và 10km cho cả nam và nữ, xuất phát từ mặt đường Trần Quốc Nghiễn, một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh. Thời gian thi đấu bắt đầu từ 4h30 sáng 29/6 (Chủ Nhật). Người tham gia từ đủ 14 tuổi trở lên, riêng VĐV dưới 18 tuổi cần có người giám hộ xác nhận qua cam kết theo mẫu BTC.

Điểm mới nổi bật năm nay là công nghệ chip time hiện đại giúp ghi nhận thành tích chính xác, nâng cao trải nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và đảm bảo công bằng minh bạch.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải theo từng cự ly. Đối với cự ly 5km: 02 giải Nhất: 3.000.000 đồng/ giải; 04 giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải; 06 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải. Đối với cự ly 10km: 02 giải Nhất: 5.000.000 đồng/ giải; 04 giải Nhì: 4.000.000 đồng/giải; 06 giải Ba: 3.000.000 đồng/giải.

Cá nhân đăng ký tham gia giải chạy tại địa chỉ https://giaichaychungmotquyettam.vn/