Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Hoàng Anh

Hoàng Anh

11:30 | 31/10/2025
Năm 1876, một thí nghiệm đơn giản tại Massachusetts đã thay đổi mãi mãi cách thức con người kết nối với nhau. Alexander Graham Bell và trợ lý Thomas A. Watson thực hiện cuộc gọi điện thoại hai chiều đầu tiên qua dây dẫn ngoài trời, đánh dấu bước ngoặt từ thời đại giọng nói di chuyển chậm như ngựa chạy sang kỷ nguyên giao tiếp tức thời vượt không gian.
Cách một cuộc trò chuyện lạo xạo vào năm 1876 đã đặt nền móng cho thế giới hiện đại, kết nối mà chúng ta đang sống ngày nay. Nguồn: Wikimedia Commons

Cách một cuộc trò chuyện vào năm 1876 đã đặt nền móng cho thế giới hiện đại, kết nối mà chúng ta đang sống ngày nay. Nguồn: Wikimedia Commons

Khi giọng nói chậm hơn tàu hỏa

Trước năm 1876, lời nói của một người bình thường không thể truyền đi nhanh hơn tàu hỏa hay thư từ được chuyển bằng ngựa. Muốn trò chuyện, con người phải đối mặt nhau. Khoảng cách địa lý tạo nên khoảng cách thời gian trong giao tiếp.

Điện báo đã xuất hiện và chứng minh rằng điện có thể truyền tải thông điệp được mã hóa qua những khoảng cách xa xôi. Samuel Morse và các nhà phát minh khác đã xây dựng hệ thống truyền tin bằng các dấu chấm và dấu gạch ngang - những mã mà chỉ người vận hành được đào tạo bài bản mới giải mã được. Điện báo là công cụ chuyên biệt, phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp và các tổ chức lớn.

Đối với người bình thường, một cuộc trò chuyện vẫn đòi hỏi sự hiện diện vật lý. Ý tưởng rằng bạn có thể nói chuyện với một người ở xa và họ nghe thấy giọng nói của bạn ngay lập tức - không phải qua mã morse, không qua trung gian - nghe gần giống với phép thuật hơn là công nghệ. Đó là giấc mơ tưởng chừng xa vời của thời đại.

Buổi chiều mùa thu thay đổi lịch sử

Vào một buổi chiều mùa thu năm 1876, một thí nghiệm ở Massachusetts đã thay đổi điều đó mãi mãi. Một giọng nói truyền từ bờ này sang bờ kia, không phải qua người đưa tin, không qua bất kỳ trung gian nào mà qua dây dẫn điện. Kết nối ấy nối liền khoảng cách trong thời gian thực và mở ra cánh cửa dẫn đến tương lai của giao tiếp tức thời.

Khoảnh khắc ấy tưởng chừng giản dị. Chỉ có hai người đàn ông, một phòng thí nghiệm, và một kết nối chập chờn giữa hai đầu dây. Không có lễ nghi trang trọng, không có đám đông chứng kiến, không có tuyên bố vang dội. Nhưng nó đánh dấu sự khởi đầu của một điều gì đó vĩ đại hơn nhiều - sự chuyển đổi trong cách con người trao đổi ý tưởng, kể chuyện, xây dựng mối quan hệ, kinh doanh và tổ chức xã hội.

Từ thời điểm ấy, khoảng cách không còn là rào cản tuyệt đối cho giọng nói con người. Một ranh giới đã bị phá vỡ, và thế giới bắt đầu thu hẹp lại.

Alexander Graham Bell và hành trình từ điện báo đến giọng nói

Trước bước đột phá này, điện báo từng là phương tiện thống trị trong việc truyền thông tin đường dài nhanh chóng. Hệ thống điện báo hoạt động dựa trên nguyên tắc bật và tắt dòng điện để tạo ra các xung ngắn và dài, biểu thị cho các chữ cái và số. Nhưng nó chỉ truyền tải các dấu chấm và dấu gạch ngang - những mã mà người vận hành có thể giải mã thành từ ngữ.

Alexander Graham Bell, lúc đó đang nghiên cứu cải tiến điện báo ở Boston, nhận ra một điều quan trọng. Điều cần thiết không chỉ là một bảng chữ cái nhanh hơn, một hệ thống mã hóa hiệu quả hơn. Điều cần thiết là một hệ thống có thể truyền tải chính âm thanh của lời nói con người - với tất cả sắc thái, cao độ, cường độ và âm sắc của giọng nói thật.

Bell không xuất phát từ nền tảng kỹ sư điện hay vật lý thuần túy. Ông là giáo viên dạy người câm điếc, và hiểu sâu sắc về âm thanh, giọng nói và cách chúng hoạt động. Kiến thức này trở thành nền tảng cho những thí nghiệm của ông với việc truyền tải âm thanh qua dây dẫn điện.

Ngày 10 tháng 3 năm 1876: "Ông Watson, đến đây!"

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1876, trong phòng thí nghiệm của mình, Bell đã thốt ra câu nói đáng nhớ vào thiết bị mới phát triển của mình: "Ông Watson, đến đây! Tôi muốn gặp ông".

Thomas A. Watson, trợ lý của ông đang ở phòng bên cạnh, đã nghe thấy. Không phải qua tường, không phải ai đó hét lớn, mà qua dây dẫn điện nối giữa hai phòng. Giọng nói của Bell, với tất cả đặc tính của nó, đã được chuyển thành dòng điện, truyền qua dây, và tái tạo lại thành âm thanh ở đầu bên kia.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, giọng nói được truyền đi bằng điện và tái tạo lại ở nơi khác. Khoảnh khắc này, dù chỉ diễn ra giữa hai phòng liền kề, đã chứng minh nguyên lý cơ bản của điện thoại.

Ngày 9 tháng 10 năm 1876: Vượt qua sông Charles

Chỉ vài tháng sau, vào ngày 9 tháng 10 năm 1876, Bell và Thomas A. Watson đã thực hiện bước tiến xa hơn. Họ thực hiện cuộc gọi điện thoại hai chiều đầu tiên được ghi âm qua đường dây ngoài trời, trải dài qua sông Charles ở Massachusetts.

Đây không còn là thí nghiệm trong phòng thí nghiệm được kiểm soát. Dây điện thoại phải chịu ảnh hưởng của thời tiết, nhiễu điện từ môi trường, và khoảng cách thực tế. Cuộc gọi kéo dài hàng giờ - không chỉ là một câu nói ngắn mà là một cuộc trò chuyện thực sự, trao đổi qua lại giữa hai người.

Cuộc trò chuyện này không chỉ chứng minh tiềm năng của việc truyền giọng nói qua khoảng cách mà còn khẳng định rằng công nghệ này có thể hoạt động vượt ra ngoài phạm vi một căn phòng kín. Nó có thể hoạt động ngoài trời, qua địa hình thực tế, và duy trì chất lượng đủ để hai người trò chuyện thoải mái trong nhiều giờ.

Thí nghiệm này đánh dấu bước chuyển từ nguyên mẫu phòng thí nghiệm sang ứng dụng thực tế có thể triển khai rộng rãi.

Bí mật kỹ thuật: Dòng điện biến thiên thay vì xung bật/tắt

Bản thân thiết bị điện thoại của Bell hoạt động theo nguyên lý hoàn toàn khác với điện báo. Nó sử dụng một màng loa để thu sóng âm thanh từ giọng nói. Khi người nói phát ra âm thanh, sóng âm làm rung động màng loa này.

Màng loa được kết nối với một cuộn dây cảm ứng quấn quanh lõi sắt. Khi màng rung động, nó làm thay đổi từ trường xung quanh cuộn dây, tạo ra dòng điện cảm ứng. Điều quan trọng là dòng điện này không phải là các xung bật/tắt như điện báo, mà là dòng điện biến thiên liên tục, phản ánh chính xác các rung động của giọng nói.

Ở đầu bên kia, một bộ thu đảo ngược quá trình này. Dòng điện biến thiên tạo ra từ trường biến đổi trong cuộn dây, làm rung động màng loa ở đầu thu, tái tạo lại âm thanh giống như âm thanh gốc.

Theo ngôn ngữ trong bằng sáng chế của Bell: "tốc độ dao động của dòng điện tương ứng với tốc độ rung động của vật thể cảm ứng... cường độ dòng điện thay đổi theo biên độ rung động". Đây là mô tả chính xác của nguyên lý điều chế biên độ - một nguyên lý cơ bản vẫn được sử dụng trong nhiều hệ thống truyền thông hiện đại.

Điểm mấu chốt của phát minh là sử dụng dòng điện biến thiên - dạng gợn sóng liên tục - chứ không phải các xung bật/tắt rời rạc của điện báo. Điều này cho phép truyền tải đầy đủ các đặc tính của âm thanh, không chỉ là các ký hiệu được mã hóa.

Những người tiên phong khác: Reis và Meucci

Bước đột phá của Bell, mặc dù thường chỉ gắn liền với tên ông trong lịch sử phổ thông, thực tế là đỉnh cao của nhiều hướng phát triển song song. Các nhà phát minh khác trước đó đã khám phá ra việc truyền giọng nói qua dây dẫn điện.

Johann Philipp Reis, một nhà phát minh người Đức, đã chế tạo thiết bị có thể truyền âm thanh qua dây dẫn vào những năm 1860. Thiết bị của Reis có thể truyền âm nhạc và một số âm thanh đơn giản, nhưng chưa đủ rõ ràng để truyền lời nói có thể hiểu được một cách ổn định.

Antonio Meucci, một nhà phát minh người Ý sinh sống tại Mỹ, cũng đã phát triển các thiết bị truyền giọng nói và nộp đơn cảnh báo bằng sáng chế vào năm 1871. Tuy nhiên, do khó khăn tài chính, ông không thể duy trì đơn bằng sáng chế đầy đủ.

Nhưng thiết kế của Bell đã chứng minh được tính mạnh mẽ, khả thi về mặt thương mại và có khả năng mở rộng nhanh chóng. Ông có bằng sáng chế chính thức, có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ, và quan trọng hơn, có tầm nhìn kinh doanh để biến phát minh thành sản phẩm thực tế.

Trong vòng một năm sau cuộc thử nghiệm qua sông Charles, các đường dây điện thoại đã được lắp đặt ở nhiều nơi và các tổng đài điện thoại đầu tiên đã đi vào hoạt động. Điện thoại bắt đầu định hình lại hoạt động giao tiếp ở mức độ cốt lõi của xã hội.

Từ cuộc gọi qua sông đến mạng toàn cầu

Khởi đầu từ một sự tò mò trong phòng thí nghiệm, giờ đây đã trở thành một mạng lưới khổng lồ mang cả thế giới hiện đại. Cuộc gọi duy nhất qua sông Charles năm 1876 đã đặt nền móng cho một chuỗi đổi mới kéo dài hơn 150 năm.

Những thập niên đầu sau phát minh chứng kiến sự phát triển của mạng chuyển mạch - hệ thống tổng đài cho phép kết nối bất kỳ thuê bao nào với bất kỳ thuê bao nào khác thông qua các nhân viên tổng đài thủ công, sau này là hệ thống tự động.

Thế kỷ 20 mang đến các bộ khuếch đại, cho phép truyền giọng nói qua khoảng cách xa hơn nhiều mà không bị suy giảm. Cáp đồng được thay thế bằng cáp đồng trục, rồi cáp quang - cho phép truyền tải lượng thông tin khổng lồ dưới dạng xung ánh sáng.

Các cáp quang dưới biển nối liền các châu lục, tạo nên mạng lưới giao tiếp toàn cầu. Các vệ tinh viễn thông được phóng lên quỹ đạo Trái Đất, mang tín hiệu đến những nơi xa xôi nhất. Mạng di động xuất hiện, giải phóng giao tiếp khỏi dây dẫn vật lý. Internet ra đời và hợp nhất với hệ thống điện thoại, tạo nên mạng lưới số hóa toàn cầu.

Từ 5G đến 6G: Tương lai mạng lưới vệ tinh và không gian

Giao tiếp không còn chỉ là giọng nói truyền qua dây dẫn. Nó là toàn cầu, tức thì, đa phương thức và không dây. Các công nghệ như 5G giờ đây đã trở thành phổ biến ở nhiều quốc gia, mang lại tốc độ truyền dữ liệu hàng gigabit và độ trễ thấp.

Các nhà nghiên cứu đang lập kế hoạch cho mạng 6G - thế hệ tiếp theo của hệ thống viễn thông. Những mạng này hứa hẹn không chỉ tốc độ nhanh hơn mà còn tích hợp cảm biến khắp nơi, trí tuệ nhân tạo hoạt động thời gian thực, các nút mạng không chỉ trên mặt đất - bao gồm vệ tinh quỹ đạo thấp, vệ tinh địa tĩnh và drone - và độ trễ gần như bằng không.

Các công ty như SpaceX với chòm sao vệ tinh Starlink, Amazon với Project Kuiper, và nhiều tổ chức khác đang xây dựng các mạng lưới vệ tinh gồm hàng nghìn vệ tinh nhỏ ở quỹ đạo thấp. Những mạng này hứa hẹn mang internet tốc độ cao đến mọi góc của Trái Đất, từ đại dương đến sa mạc, từ rừng rậm đến vùng cực.

Tầm nhìn tương lai bao gồm các mạng lưới không chỉ trên Trái Đất. Khi con người khám phá không gian sâu hơn - Mặt Trăng, Sao Hỏa và xa hơn - các hệ thống viễn thông liên hành tinh sẽ trở thành hiện thực. Cuộc gọi đầu tiên qua sông Charles năm 1876 cuối cùng sẽ mở rộng thành cuộc gọi qua không gian liên hành tinh.

Di sản của một câu nói

Chiều hôm ấy năm 1876, một cụm từ đơn giản "Ông Watson, đến đây! Tôi muốn gặp ông" đã đưa hai người đàn ông vượt qua những cột đèn và dây điện nối giữa hai bờ sông. Nhưng đó chỉ là một cột mốc trong một hành trình dài đổi mới kéo dài nhiều thế hệ.

Từ những người thợ thủ công đầu tiên nghĩ ra ý tưởng về giọng nói điện, đến các kỹ sư xây dựng cáp quang băng thông cao, các nhà khoa học phát triển chuyển mạch kỹ thuật số, các kỹ sư hàng không vũ trụ thiết kế vệ tinh viễn thông, và các chuyên gia mạng không dây tạo ra 5G và 6G - vô số nhà phát minh, kỹ sư và nhà khoa học đã vượt qua giới hạn về khoảng cách và tốc độ mà giọng nói con người có thể truyền đi.

Ngày nay, thế giới mang theo hàng tỷ cuộc trò chuyện, luồng dữ liệu, hình ảnh và sự kiện trực tiếp trên các hệ thống kết nối được hình thành từ nỗ lực chung của họ. Mỗi cuộc gọi video, mỗi tin nhắn tức thời, mỗi luồng phát trực tiếp đều mang trong mình di sản của cuộc gọi đầu tiên ấy.

Và ngày mai, khi các mạng lưới ngày càng cảm nhận, thích nghi và mở rộng lên bầu trời và xa hơn nữa - đến Mặt Trăng, Sao Hỏa và không gian sâu - chúng ta đang sẵn sàng cho một cuộc chuyển đổi khác. Một cuộc chuyển đổi bắt nguồn từ nhiều thế hệ người, những người đã quyết tâm biến giao tiếp từ xa từ phép thuật viển vông thành hiện thực hàng ngày, từ một cuộc gọi đơn giản qua sông thành mạng lưới toàn cầu nối kết nhân loại.

điện thoại Phát minh Đột phá công nghệ Mạng 5G Mạng 6G Con đường tương lai cuộc gọi điện thoại đầu tiên thế giới Alexander Graham Bell phát minh điện thoại lịch sử điện thoại 1876 Thomas Watson cuộc gọi qua sông Charles từ điện thoại đến mạng vệ tinh công nghệ viễn thông 5G 6G phát minh điện thoại Antonio Meucci

