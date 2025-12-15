Doanh nghiệp số
PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

Anh Thái

Anh Thái

09:49 | 15/12/2025
Tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành trang sức và lifestyle tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chính thức ra mắt nền tảng truyền thông “Sống đẹp”, đồng hành lan tỏa tinh thần sống đẹp và cùng bạn sống đẹp mỗi ngày.
PNJ chính thức ra mắt nền tảng truyền thông “Sống đẹp”

Với tinh thần đó, PNJ chính thức ra mắt nền tảng truyền thông “Sống đẹp” với ba trụ cột cốt lõi:

Vẻ đẹp của Bản sắc và Nghị lực: giúp tôn vinh vẻ đẹp độc bản của mỗi cá nhân, khích lệ tinh thần tự tin và nghị lực vượt khó.

Vẻ đẹp của Tình yêu và Gia đình: Tôn vinh những giá trị đẹp đẽ trong các mối quan hệ – từ tình yêu, gia đình đến những kết nối ý nghĩa xung quanh.

Vẻ đẹp của Cống hiến và Biết ơn: Tôn vinh những hành động đóng góp cho cộng đồng, xã hội và tinh thần trân trọng những giá trị nhân văn.

Đặc biệt trong dự án này, PNJ đã đồng hành cùng các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung, người có tầm ảnh hưởng cùng chung tay lan tỏa tinh thần Sống Đẹp mỗi ngày

“Sống đẹp” không chỉ là một nền tảng truyền thông mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, liên kết mọi hoạt động của PNJ, từ triết lý thiết kế sản phẩm, phát triển thương hiệu, đến các chiến dịch truyền thông, trải nghiệm khách hàng, và cả những hoạt động thực thi trách nhiệm xã hội (CSR). Mỗi thương hiệu trong hệ sinh thái PNJ đều mang trong mình một khía cạnh của “Sống đẹp”, cùng chung một mục tiêu: tôn vinh vẻ đẹp độc bản của mỗi cá nhân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt nền tảng, PNJ đã chính thức công bố cam kết chiến lược đồng hành cùng các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo phát triển nội dung, lan tỏa giá trị, truyền cảm hứng về phong cách sống đẹp.

Sự hợp tác này không chỉ nâng tầm giá trị, tính độc bản của các sản phẩm nghệ thuật, mà còn xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững, tạo nên những trải nghiệm sâu sắc và để lại dấu ấn trong cộng đồng. Sự kiện ra mắt nền tảng lần này đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho một chiến lược dài hạn, với lộ trình rõ ràng bao gồm các hoạt động cộng đồng, chương trình hợp tác nghệ thuật, các dự án CSR và những sáng kiến mang tính lan tỏa sâu rộng.

Trong nhiều năm qua, PNJ đã liên tục xây dựng chiến lược CSR dựa trên nền tảng “Sống đẹp”, đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Tinh thần ấy đã kết nối những cá nhân cùng chung giá trị và khát vọng, tạo nên một mạng lưới đồng hành bền vững, cùng PNJ kiến tạo các chương trình vì cộng đồng có tác động dài hạn và ý nghĩa như: “Siêu thị Mini 0 đồng”, “Giấc Mơ Lọ Lem”, “Nối vòng tay ấm”, “Gia đình trẻ hạnh phúc”…

Đại diện PNJ chia sẻ về nền tảng tinh thần Sống Đẹp cùng những giá trị nhân văn mà PNJ luôn theo đuổi

Cũng từ nền tảng tinh thần “Sống Đẹp” đó, PNJ mở rộng cách tiếp cận công chúng thông qua việc đồng hành cùng các dự án văn hóa, sáng tạo có sức lan tỏa xã hội, nơi những giá trị nhân văn được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc và phim ảnh có tầm ảnh hưởng như: “I Do” (Đức Phúc x 911), “Hoa dưới mặt trời” (Chi Pu), “Chỉ cần có nhau” (Vũ Cát Tường), “Em & Trịnh”, “Tiệc trăng máu”, hay chương trình truyền hình thực tế “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, và nhiều dự án khác.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết: “Tinh thần sống đẹp luôn hiện hữu trong đời sống, được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ bé, từ những con người biết trân trọng giá trị và lan tỏa cảm hứng quanh mình. Vậy nên, PNJ tin rằng, mỗi cá nhân, mỗi nghệ sĩ và cộng đồng đều đang góp phần tạo nên những ngọn sóng đẹp, và khi những ngọn sóng ấy gặp nhau, chúng ta cộng hưởng thành những làn sóng rộng lớn hơn, có sức ảnh hưởng sâu sắc hơn đến xã hội”.

“Nền tảng truyền thông “Sống đẹp” của PNJ không áp đặt một khuôn mẫu, mà mở ra một lời mời để mỗi người chọn cách sống đẹp theo cách riêng của mình, sống tự tin hơn, tử tế hơn, và cùng nhau kiến tạo một xã hội nhiều cảm hứng và nhân văn hơn mỗi ngày. PNJ mong muốn đồng hành và truyền cảm hứng cùng cộng đồng trong hành trình lan tỏa tinh thần này thông qua những hoạt động cụ thể và bền vững. Đây cũng chính là sứ mệnh mà PNJ luôn theo đuổi”, ông Lê Trí Thông chia sẻ thêm.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, tinh thần Sống Đẹp của PNJ đã được lan tỏa

Với nền tảng truyền thông “Sống đẹp”, PNJ không chỉ mở ra một chương mới trong hành trình lan tỏa giá trị, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng trong việc kiến tạo một xã hội nơi mỗi người đều có thể sống trọn vẹn, sống có ý nghĩa và sống đẹp theo cách riêng của mình, mỗi ngày.

PNJ Tinh thần Sống Đẹp Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

