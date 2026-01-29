Ngành Thuế công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2025

1. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng phục vụ người nộp thuế

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo lộ trình thống nhất, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Bên cạnh đó, tổ chức lại mô hình quản lý, chuyển từ “quản lý theo chức năng” sang “quản lý theo đối tượng” bảo đảm quản lý xuyên suốt, toàn diện, gắn trách nhiệm quản lý với trách nhiệm phục vụ.

2. Thu ngân sách đạt 2.321.552 tỷ đồng, vượt 35% dự toán Quốc hội giao và cao nhất trong vòng 10 năm qua

Ngay từ đầu năm 2025, cơ quan Thuế các cấp đã nỗ lực trong việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện nuôi dưỡng nguồn thu.

Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ công tác khai thuế, nộp thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và quản lý các nguồn thu tiềm năng.

3. Ban hành, hoàn thiện các chính sách thuế, tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiện đại. Nổi bật là việc nghiên cứu, soạn thảo, trình Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.

Ngành Thuế cũng đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham mưu ban hành 09 Nghị định, 04 Thông tư nhằm áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về sự tiến bộ, minh bạch trong hệ thống quản lý thuế của Việt Nam.

4. Đạt nhiều thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số, tự động hóa quy trình quản lý thuế

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của ngành Thuế trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý.

Ngành Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống CNTT đáp ứng các chính sách, nghiệp vụ thuế mới; Triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; Triển khai Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai; Nâng cấp cổng thương mại điện tử (TMĐT) đáp ứng yêu cầu bổ sung tờ khai khấu trừ thuế đối với hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng TMĐT; Triển khai Hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động…

5. 80 năm truyền thống ngành Thuế Việt Nam

Thành tựu nổi bật của 80 năm qua được thể hiện ở vai trò trụ cột ngân sách nhà nước (NSNN) quốc gia. Từ 5,2 nghìn tỷ đồng năm 1990, tổng thu NSNN do ngành Thuế quản lý năm 2025 đã vượt vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng - tăng 32,5% so với cùng kỳ và cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Không chỉ đảm bảo nguồn thu ổn định, ngành Thuế còn là điểm tựa vững vàng cho doanh nghiệp và người dân trong những giai đoạn khó khăn, thông qua hàng loạt chính sách miễn, giảm, giãn thuế kịp thời.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Cục Thuế, Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục trưởng Mai Xuân Thành, cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể thuộc Cục Thuế.

Trong Lễ kỷ niệm 80 năm, ngành Thuế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế Việt Nam.

6. Triển khai xóa bỏ thuế khoán, đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh khai thuế minh bạch, bình đẳng

Ngành Thuế đã đồng hành, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang thuế kê khai. Ngành Thuế đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Đồng thời, ngành Thuế đã hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ, cá nhân kinh doanh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, chủ động chuyển đổi mô hình theo hướng minh bạch, công bằng, phù hợp thực tiễn.

7. Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế TMĐT bảo đảm công bằng, minh bạch trong môi trường số

Ngành Thuế tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và tham mưu, đề xuất trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg về thúc đẩy TMĐT, tăng cường quản lý thuế. Triển khai các ứng dụng chuyên biệt cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mạnh mẽ để quản lý thuế TMĐT.

8, Hợp nhất mã số thuế với số định danh cá nhân, giúp đơn giản hóa thủ tục và minh bạch quản lý thuế

Cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu thuế cá nhân nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân được thực hiện trơn tru, đúng tiến độ; đạt tỷ lệ khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên 95%.

Hoàn thành triển khai thực hiện việc sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Ngành Thuế cũng đã hoàn thành nâng cấp hệ thống thuế điện tử đáp ứng nhu cầu đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử trên VneID.

9. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai hệ thống trực tuyến đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế

Ngành Thuế đã rà soát, đánh giá toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) thuế, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cắt giảm 100 TTHC, đơn giản hóa 62 TTHC.

Bên cạnh đó, ngành Thuế triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế bằng phương thức điện tử. Đến cối năm 2025, đã có trên 210 nghìn người tham gia khảo sát, kết quả hài lòng đạt 92,2%, cao hơn 2,2% so với mục tiêu đề ra.

10. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia

Giai đoạn 2021-2025, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế được ngành Thuế triển khai chủ động, ngày càng đi vào chiều sâu.

Thông qua việc ký kết các hiệp định, điều ước quốc tế về thuế, ngành Thuế từng bước tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tiên tiến, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.