80 năm ngành Thuế Việt Nam: Hành trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước

12:46 | 13/09/2025
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam vừa diễn ra trang trọng tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Chặng đường 8 thập kỷ đã khẳng định vai trò trụ cột của ngành Thuế trong quản lý ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Lịch sử gắn liền sự nghiệp cách mạng của dân tộc

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gửi tặng lẵng hoa chúc mừng ngành Thuế. Sự quan tâm này là niềm vinh dự to lớn, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và động viên kịp thời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của toàn ngành trong suốt chặng đường 80 năm qua. “Đây là nguồn động viên to lớn, sự ghi nhận đầy trân trọng dành cho ngành Thuế” - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chia sẻ.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Điểm lại quá trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế đã đi qua 4 giai đoạn lịch sử gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Giai đoạn 1945-1975, từ Sắc lệnh số 27 ngày 10/9/1945, ngành Thuế ra đời với sứ mệnh cao cả là tạo nguồn lực nuôi quân, góp sức kháng chiến, khơi dậy tinh thần yêu nước, góp phần vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Giai đoạn 1975-1990, ngành Thuế đã trải qua quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách để khắc phục các hạn chế, bất cập còn tồn tại của nền kinh tế. Từ Đại hội VI của Đảng năm 1986, đất nước mở ra công cuộc đổi mới toàn diện, ngành Thuế chuyển sang cơ chế quản lý mới, khẳng định rõ vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Giai đoạn 1990-2011 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với việc tổ chức hệ thống cơ theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt là Luật Quản lý thuế năm 2007 mở ra cơ chế tự khai, tự nộp, tiến gần chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng cho quản lý thuế hiện đại.

Từ 2011 đến nay, ngành Thuế đã đạt nhiều thành tựu đột phá trong cải cách, hiện đại hóa toàn diện; nổi bật là việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về người nộp thuế, triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc, số hóa hệ thống quản lý thuế... khẳng định vị thế tiên phong của ngành Tài chính trong kỷ nguyên số.

Tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Cục Thuế; trao Huân chương lao động hạng Ba cho Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể thuộc Cục Thuế: Văn phòng; Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa; Ban Kiểm tra; Ban Nghiệp vụ thuế; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhiều thành tựu đáng tự hào

Trong 80 năm xây dựng và phát triển ngành Thuế đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong 80 năm ấy, ngành Thuế luôn vững vàng trong vai trò trụ cột ngân sách quốc gia. Dù trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ tổ quốc hay khi đất nước đã hòa bình, ngành Thuế vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, bảo đảm thu ngân sách bền vững, giữ vững cân đối về tài chính - ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, ngành Thuế đã chủ động tham mưu, ban hành và triển khai có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, giãn thuế kịp thời, giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ “kép” mà Chính phủ, Bộ Tài chính đặt ra.

Hệ thống chính sách, pháp luật thuế được xây dựng ngày càng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế. Trong hợp tác quốc tế, ngành Thuế đã tham mưu Chính phủ, Bộ Tài chính ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với hơn 75 quốc gia, tham gia các cơ chế hợp tác thuế đa phương như Hiệp định đa phương về cải cách thuế, Hiệp định hỗ trợ hành chính thuế, Diễn đàn hợp tác chung thực hiện BEPS…

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Cục Thuế.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, cung cấp nhiều dịch vụ thuế điện tử tiên tiến như: Hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ứng dụng Etax mobile… Đến nay có trên 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; và gần 7 triệu người sử dụng Etax mobile. Đã có hơn 30 triệu lượt người nộp thuế truy cập vào hệ thống thuế bằng tài khoản định danh điện tử.

Nghị quyết số 68-NQ/TW quy định xoá bỏ hoàn toàn thuế khoán đối với hộ kinh doanh, ngành Thuế đã có cuộc cách mạng sâu sắc, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thúc đẩy phát triển, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.

Thủ tục hành chính (TTHC) thuế thường xuyên được rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá, đến đầu năm 2025 chỉ còn 219 TTHC và đang được kiến nghị cắt giảm, đơn giản hoá khoảng 44% trong năm nay. Hệ thống đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế tự động đã được triển khai với 93,9% người nộp thuế đã tham gia vào hệ thống và đã thể hiện sự hài lòng đối với việc phục vụ của cơ quan thuế. “Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ngành Thuế trong chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”” - Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định.

Khai thác hiệu quả nguồn thu từ thương mại điện tử

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những đóng góp của ngành Thuế trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước và đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được vinh danh, khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

“Đây chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để công chức thuế hôm nay tiếp bước truyền thống vẻ vang, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững của đất nước.” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành Thuế tập trung vào hoàn thiện thể chế và chính sách thuế; chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật về quản lý thuế để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường quản lý thu và chống thất thu; quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, kinh tế số và hoạt động xuyên biên giới. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ; phấn đấu 100% TTHC thuế được thực hiện trực tuyến, liên thông, toàn trình trên môi trường số.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và tập thể Lãnh đạo Cục Thuế đã trao tặng món quà tri ân đặc biệt là bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bó hoa tươi thắm trân trọng gửi tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế đã nghỉ hưu.

Khẩn trương xây dựng, triển khai Dự án Tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin toàn ngành Thuế, đảm bảo hiện đại hóa đồng bộ hệ thống, dữ liệu đầu vào “đúng, đủ, sạch, sống”. Mở rộng, đa dạng hóa các dịch vụ thuế số, tạo môi trường giao dịch nhanh chóng, minh bạch, an toàn, thuận tiện cho mọi người nộp thuế.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý hiện đại, năng lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thuế trong kỷ nguyên số

“Đây là những nhiệm vụ có tính xuyên suốt, chiến lược và quyết định, là tiền đề để ngành Thuế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, đóng góp vào xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, minh bạch, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đặc biệt nhấn mạnh.

