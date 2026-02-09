VNeTraffic cho phép người dân tự xóa thông tin phương tiện trên ứng dụng

Trong bản cập nhật mới nhất, VNeTraffic đã bổ sung hai tiện ích chính: “Xác nhận thông tin phương tiện” và “Phản ánh thông tin giấy phép lái xe”. Với tiện ích “Xác nhận thông tin phương tiện”, người dân có thể yêu cầu thêm, xóa hoặc xác nhận tình trạng phương tiện cá nhân, bao gồm xe đã bán, xe được cho/bán lại nhưng chưa sang tên, xe bị mất cắp hoặc xe lạ xuất hiện trên tài khoản.

Ứng dụng cũng cho phép người dùng sửa thông tin giấy phép lái xe nếu phát hiện sai lệch về số giấy phép, ngày tháng, loại xe… mà không cần phải làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan công an. Đây được xem là giải pháp giảm thủ tục hành chính, tăng tính tiện lợi trong quản lý giấy tờ và phương tiện cá nhân.

Người dùng chỉ cần vài thao tác trên smartphone là có thể gửi yêu cầu điều chỉnh danh sách phương tiện. Hệ thống sẽ chuyển yêu cầu đến cơ quan chức năng để xác minh, sau đó cập nhật dữ liệu trong vòng vài ngày làm việc.

Vì sao cần xóa thông tin xe cũ

Việc dữ liệu phương tiện vẫn gắn với tài khoản dù đã chuyển nhượng tạo ra tình trạng chủ xe cũ nhận thông báo vi phạm của người mua mới. Người dân có thể bị coi là vẫn đang sở hữu phương tiện khi thực tế đã không còn quyền sử dụng, dẫn đến nhận phạt nguội sai hoặc gặp vấn đề trong các thủ tục hành chính khác.

Chị Hồng Nhung ở TP HCM kể rằng chiếc xe máy chị mua cũ năm ngoái vẫn hiển thị tên chủ cũ trên VNeTraffic. "Tôi đã có giấy tờ sang tên đầy đủ nhưng ứng dụng không tự động cập nhật. Giờ có tính năng này thì cả hai bên đều yên tâm hơn", chị nói.

Theo thông tin từ Cục CSGT, tính năng này giúp chuẩn hóa dữ liệu và tăng tính minh bạch trong quản lý giao thông. Khi thông tin trên hệ thống phản ánh đúng tình trạng sở hữu thực tế, lực lượng chức năng có thể xử lý vi phạm giao thông chính xác hơn.

Ứng dụng đồng thời bổ sung tính năng "Phản ánh thông tin giấy phép lái xe" để người dân điều chỉnh nếu giấy phép có sai lệch về số, ngày tháng hoặc loại xe được phép điều khiển mà không cần làm thủ tục giấy tờ trực tiếp tại cơ quan công an.

Cách thức gửi yêu cầu trên ứng dụng

Người dân cần cập nhật VNeTraffic lên phiên bản mới nhất từ kho ứng dụng. Tài khoản phải được xác thực định danh mức 2, có thể thông qua VNeID hoặc các hình thức khác theo quy định của Bộ Công an.

Từ màn hình chính, người dùng chọn mục "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Giấy đăng ký xe". Tại đây xuất hiện tùy chọn "Xác nhận thông tin phương tiện" với hai lựa chọn chính: "thừa phương tiện" để xóa xe, hoặc "phương tiện không thuộc sở hữu" cho các trường hợp xe lạ bị liên kết nhầm.

Sau khi điền thông tin theo hướng dẫn và xác thực lại, hệ thống sẽ chuyển yêu cầu đến cơ quan chức năng để xác minh và cập nhật dữ liệu trong hệ thống quản lý.

Những trường hợp được hỗ trợ

Tính năng áp dụng cho xe đã bán và sang tên đổi chủ nhưng thông tin vẫn hiển thị trên tài khoản người bán. Người dân cũng có thể gửi yêu cầu xóa thông tin xe bị mất cắp đã được trình báo công an.

Trường hợp xe lạ hoặc xe bị liên kết nhầm biển số với tài khoản người dùng cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ. Người dùng phát hiện xe không thuộc sở hữu mình có thể gửi yêu cầu kiểm tra và gỡ bỏ khỏi danh sách phương tiện cá nhân.

Việc cho phép người dân chủ động cập nhật thông tin phương tiện phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước. Mô hình này vừa giảm tải công việc cho cơ quan chức năng, vừa trao quyền cho người dân trong việc quản lý dữ liệu cá nhân của mình.

Tính năng mới trên VNeTraffic là bước tiến trong việc số hóa dịch vụ công, giúp người dân giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin phương tiện mà không cần đến trực tiếp cơ quan công an. Điều này góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong lĩnh vực quản lý giao thông.