Cách hiển thị bằng lái xe mới trên VNeID sau khi hoàn thành thủ tục online

Trước khi thêm bằng lái xe mới vào VNeID, người dân phải đảm bảo đã hoàn tất toàn bộ quy trình dịch vụ công. Cụ thể, hệ thống phải thông báo đã giải quyết xong hồ sơ và người nộp đơn đã thanh toán đủ phí theo yêu cầu.

Hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận khi quá trình xử lý hoàn tất. Lúc này, thông tin bằng lái xe mới đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép người dân tự thêm vào ứng dụng cá nhân.

Người dân truy cập ứng dụng VNeID trên điện thoại, sau đó chọn mục "Giấy phép lái xe" từ giao diện chính. Tiếp theo, chọn tùy chọn "Thêm giấy phép lái xe mới" để bắt đầu quá trình.

Quy trình thêm bằng lái xe mới vào VNeID

Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin gồm loại giấy phép lái xe, số giấy phép và hạng bằng tương ứng. Người dùng điền chính xác các thông tin này theo giấy tờ đã được cấp.

Sau khi hoàn tất nhập liệu, hệ thống sẽ xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu. Bằng lái xe mới sẽ hiển thị trên ứng dụng với trạng thái "Đã xác thực", kèm theo đầy đủ thông tin như điểm vi phạm còn lại, thời hạn có giá trị và nơi cấp.

Bằng lái xe mới được hiển thị trên VNEID

Bằng lái xe điện tử trên VNeID mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Họ có thể sử dụng ngay sau khi hoàn tất thủ tục online mà chưa cần nhận bằng vật lý từ cơ quan có thẩm quyền.

Ứng dụng hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết như hạng bằng, thời hạn sử dụng, điểm vi phạm và nơi cấp. Lực lượng chức năng có thể tra cứu và xác minh thông tin này khi kiểm tra giao thông.

Phương thức này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt hữu ích với những người cần sử dụng bằng lái ngay sau khi hoàn tất thủ tục đổi hoặc cấp mới online.