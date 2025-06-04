Thủ tướng vừa ra chỉ thị yêu cầu các bộ ngành hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn trong tháng 6/2025. Từ tháng 1/7, người dân chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất để làm mọi thủ tục hành chính.

Cổng Dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn. Ảnh chụp màn hình

Công văn số 623/TTg-KSTT 2025 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/5 đã vạch ra lộ trình cụ thể để Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ được xây dựng và nâng cấp để trở thành điểm "một cửa số" duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho toàn quốc. Mô hình này phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách thống nhất và hiệu quả.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, ông Nguyễn Duy Hoàng, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ cho biết, người dân và doanh nghiệp chỉ cần nhớ dichvucong.gov.vn để thực hiện tất cả thủ tục hành chính trực tuyến. Dù thủ tục thuộc bộ ngành hay địa phương nào, việc truy cập đều thông qua một cổng duy nhất.

Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ kết nối liên thông với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành và địa phương. Sau khi người dân nộp hồ sơ trực tuyến, hệ thống tự động chuyển tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp để xử lý. Quá trình này diễn ra mọi lúc mọi nơi thông qua máy tính, điện thoại di động hay máy tính bảng có kết nối Internet.

Công văn cũng yêu cầu các bộ ngành phải hoàn thành việc tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến lên cổng quốc gia trong tháng 6 năm 2025. Thời hạn này khá gấp rút nhưng cho thấy sự quyết liệt trong việc thực hiện chuyển đổi số của Chính phủ.

Theo Công văn, lộ trình triển khai theo hai giai đoạn, giai đoạn đầu bắt đầu từ ngày 1/7/2025 khi các cổng dịch vụ công cấp tỉnh chính thức ngừng hoạt động, giai đoạn hai hoàn tất vào cuối tháng 2/2026 với việc đóng cửa các cổng dịch vụ công cấp bộ.

Bộ Công an được giao vai trò chủ trì đầu tư, xây dựng, hoàn thành việc dịch chuyển, quản trị, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Trung tâm dữ liệu quốc gia để trở thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất quốc gia, bảo đảm sớm đưa vào hoạt động cùng với tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đồng thời, phải bảo đảm việc quản trị, vận hành và hỗ trợ người dùng 24/7 đối với hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID) để người dân, doanh nghiệp truy cập, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện dịch vụ công thông suốt, thuận lợi.

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ nghiên cứu nguồn kinh phí và phối hợp với địa phương nâng cấp hệ thống. Đông thời, Bộ cũng nghiên cứu sửa đổi các quy định kỹ thuật để phù hợp với mô hình tập trung mới.

Bộ Tài chính cần bổ sung ngân sách để nâng cấp hạ tầng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp khi lưu lượng truy cập tăng đột biến từ tháng o1/7.

Văn phòng Chính phủ đảm nhận vai trò hướng dẫn các bộ ngành nâng cấp hệ thống và phối hợp với Bộ Công an đảm bảo cổng quốc gia hoạt động ổn định.

Hiện tại, mỗi tỉnh thành và bộ ngành đều vận hành cổng dịch vụ công riêng biệt. Người dân phải nhớ nhiều địa chỉ website khác nhau tùy theo loại thủ tục cần thực hiện. Mô hình mới hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận này bằng việc tập trung tất cả dịch vụ về một địa chỉ duy nhất.

Việc tập trung hóa dịch vụ công mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Người dân sẽ thuận tiện hơn khi chỉ cần nhớ một địa chỉ website duy nhất. Doanh nghiệp cũng tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, thách thức kỹ thuật rất lớn. Hệ thống phải chịu được lưu lượng truy cập rất lớn của cả nước, đòi hỏi hạ tầng lớn và khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ. Việc đảm bảo an ninh thông tin cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong thời kỳ AI phát triển bùng nổ.

Mô hình "một cửa số" phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới. Nhiều quốc gia đã thành công với mô hình tương tự, mang lại sự hài lòng cao cho người dân và doanh nghiệp.

Việc đặt Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia cũng thể hiện cam kết về chủ quyền dữ liệu và an ninh thông tin. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp.