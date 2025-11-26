Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Ngoài sự góp mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, sự kiện còn có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler cùng hơn 1.500 lãnh đạo bộ ngành, địa phương và CEO các tập đoàn đa quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới tăng trưởng chậm, nợ công cao, chuỗi cung ứng đứt gãy, chuyển đổi xanh kết hợp chuyển đổi số là "xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu” của mọi quốc gia. Việt Nam xác định rõ quan điểm lấy con người, nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm, mục tiêu, động lực, mọi chuyển đổi phải hướng tới để người dân “ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn".

Tại Diễn đàn, Thủ tướng kêu gọi tinh thần “3 cùng”: "Chúng ta hãy cùng phát huy tinh thần "3 cùng", cùng lắng nghe - thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn - hành động, cùng phát triển - thụ hưởng". Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 sẽ thành công rực rỡ, góp phần vào xây dựng một thế giới thịnh vượng hơn, đoàn kết hơn, phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững hơn.

Trước đó, chiều 25/11, Thủ tướng đã chủ trì chương trình đối thoại đặc biệt "CEO 500 - Tea Connect" với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới và Việt Nam. Sự kiện mở đầu ấn tượng bằng nghệ thuật trình diễn "Trà Việt", thể hiện tinh thần cởi mở, thân tình trong hợp tác. Các phiên thảo luận tập trung vào hợp tác công - tư, hạ tầng số, trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhân lực AI và các dự án PPP chiến lược, góp phần định vị TP.HCM thành “siêu đô thị quốc tế” động lực trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự chương trình đối thoại “CEO 500 - Tea Connect” - Ảnh: VGP

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 (24-30/11) do UBND TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm C4IR phối hợp WEF tổ chức, được kỳ vọng tạo đột phá trong thu hút đầu tư xanh, công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo Thủ tướng, việc Diễn đàn diễn ra tại TP.HCM khẳng định khát vọng của thành phố trở thành hình mẫu tiên phong chuyển đổi kép, dẫn dắt tăng trưởng đột phá và bền vững của Việt Nam.

Với sự tham gia đông đảo của các tập đoàn như Foxconn, Qualcomm, Siemens, Amazon…, Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng mà còn là không gian kết nối hành động cụ thể, mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.