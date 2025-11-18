Năm 2026 dành ngân sách bao nhiêu cho khoa học và công nghệ?

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 15/11.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh mạnh nhưng phải bền vững, phát triển sâu rộng nhưng vẫn bảo đảm an toàn an ninh. Ông nêu rõ tinh thần chuyển đổi trạng thái từ bị động tiếp nhận sang chủ động kiến tạo, từ phục vụ thủ tục sang tạo giá trị phát triển phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để bảo đảm nguồn lực thực thi, Bộ Tài chính cùng Bộ Khoa học và Công nghệ được yêu cầu đề xuất cơ chế tài chính phù hợp, phân bổ và bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2026. Các hạng mục được tập trung gồm Trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ thống sàn dữ liệu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các trung tâm nghiên cứu, dự án công nghệ chiến lược và những cơ sở dữ liệu trọng yếu phục vụ quản lý và điều hành.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, chi ngân sách cho khoa học công nghệ những năm gần đây có xu hướng tăng. Tỷ trọng chi năm 2021 đạt 1,37%; năm 2022 là 1,72%; năm 2023 là 1,39% và năm 2024 tăng lên 1,97% tổng chi ngân sách nhà nước. Năm 2025, Chính phủ đã bố trí đủ 3 phần trăm tổng chi cho lĩnh vực này, qua đó tiến gần mục tiêu dành ba phần trăm chi ngân sách cho khoa học công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao hoàn thiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra thị trường toàn cầu, đồng thời xây dựng đề án đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập. Bộ sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G toàn quốc và xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để triển khai trong năm 2026 với mục tiêu đạt khoảng năm trăm nghìn thuê bao.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 19 dự án luật và 10 nghị quyết liên quan trực tiếp tới khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bốn dự án luật về tổ chức bộ máy và công chức công vụ cũng đã được trình trong cùng kỳ. Tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội tiếp tục xem xét chín dự án luật quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Riêng trong tháng mười năm 2025, Chính phủ đã ban hành 10 nghị định liên quan đến lĩnh vực này. Tổng cộng từ đầu năm đến hết tháng mười, đã có 22 nghị định được ban hành nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ.

Về ngân sách năm 2025, Chính phủ đã bổ sung khoảng 25.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026, trong đó ghi rõ phần vốn dành cho phát triển khoa học công nghệ. Thủ tướng cho biết dự kiến tổng chi cho lĩnh vực này trong năm 2026 sẽ vào khoảng 95.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho các chương trình dài hạn và cho mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính của phát triển kinh tế xã hội.