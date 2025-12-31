Công nghệ số
VNPT 3 năm liên tiếp được công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số chất lượng tốt nhất

Hồng Anh

16:36 | 31/12/2025
Đáng chú ý, đây là năm thứ 3 liên tiếp VNPT được vinh danh ở các tiêu chí quan trọng nhất gồm chất lượng dịch vụ, thị phần và giá, khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trên thị trường chữ ký số Việt Nam.
Chương trình do Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Theo kết quả công bố, VNPT CA và VNPT SmartCA của VNPT nằm trong Top 5 giải pháp chữ ký số được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025. Đồng thời, VNPT-CA cũng được ghi nhận là CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2025.

Bộ chỉ số CA-Index năm 2025 được NEAC tiếp tục hoàn thiện, bổ sung thêm nhiều tiêu chí phản ánh sát thực tiễn sử dụng. Khảo sát ghi nhận hơn 1.000 phản hồi hợp lệ từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Kết quả cho thấy chữ ký số đang trở thành công cụ thiết yếu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh khi các thủ tục thuế, hóa đơn, bảo hiểm, ngân hàng ngày càng được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

VNPT 3 năm liên tiếp được công nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số chất lượng tốt nhất
Đại diện VNPT nhận chứng nhận CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2025

Với VNPT SmartCA, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể ký số mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại, không cần USB Token hay thiết bị chuyên dụng. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành, hạn chế sai sót trong các giao dịch điện tử như kê khai thuế, phát hành hóa đơn điện tử, ký hợp đồng, giao dịch ngân hàng những nghiệp vụ diễn ra thường xuyên trong hoạt động kinh doanh.

Là giải pháp ký số từ xa đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, chữ ký số VNPT đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi, bao gồm Module kích hoạt ký số (Signature Activation Module), giúp VNPT đảm bảo an toàn dữ liệu, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi thực hiện các giao dịch có giá trị pháp lý.

Đáng chú ý, VNPT-CA cũng là đơn vị đầu tiên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an ninh, an toàn để kết nối và cung cấp dịch vụ ký số từ xa VNPT SmartCA trên VNeID. Theo đó, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể đăng ký, khởi tạo và sử dụng chữ ký số trực tiếp trên VNeID, phục vụ ký các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến miễn phí, đơn giản và thuận tiện.

Hiện nay, VNPT SmartCA đã tích hợp với hơn 2.000 hệ thống, ứng dụng, bao gồm các Cổng dịch vụ công, hệ thống Thuế, Hải quan, Bảo hiểm, cùng các nền tảng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, ngân hàng, tài chính. Giải pháp đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế, từ ký hồ sơ thuế, hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh, đến ký hợp đồng, giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

VNPT cũng đã triển khai tích hợp chữ ký số cho nhiều hệ thống trong các ngành như ngành giáo dục để thầy/cô ký học bạ, ngành y tế để các bác sỹ, điều dưỡng ký bệnh án điện tử, kê đơn thuốc, hay các giao dịch tài chính, ngân hàng, hợp đồng điện, nước cũng đã sử dụng chữ ký số VNPT CA và VNPT SmartCA.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh chữ ký số trong toàn dân, VNPT tiếp tục triển khai chính sách miễn phí khởi tạo và ký số trên Cổng dịch vụ công, cùng nhiều gói cước ưu đãi ký số không giới hạn. So với phương thức ký truyền thống, chữ ký số giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, in ấn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Với uy tín được khẳng định qua 3 năm liên tiếp được vinh danh, cùng hệ sinh thái giải pháp toàn diện, VNPT CA và VNPT SmartCA đang trở thành lựa chọn tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong quá trình số hóa hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả vận hành.

