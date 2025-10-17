Giao dịch điện tử an toàn cùng VNPT

Nhân viên VNPT hỗ trợ các đại biểu cài đặt và sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA.

Là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2009, VNPT đã xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ tin cậy đa dạng và hiện đại. Trong đó, VNPT SmartCA cho phép ký số linh hoạt ngay trên điện thoại, tuân thủ tiêu chuẩn eIDAS của Châu Âu và được tích hợp trên hơn 1.500 ứng dụng, từ kê khai thuế, hóa đơn điện tử, dịch vụ công trực tuyến đến phần mềm kế toán, bán hàng. VNPT TSA giúp xác thực thời điểm dữ liệu được tạo ra hoặc ký, rất hữu ích trong công chứng điện tử, hợp đồng bảo hiểm và chứng từ tài chính. Và VNPT eContract là nền tảng hợp đồng điện tử an toàn, kết nối với Trục chứng thực hợp đồng điện tử quốc gia, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 85% chi phí so với hợp đồng giấy truyền thống và bảo mật thông tin bằng công nghệ Blockchain.

Ông Đỗ Kế Công - Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ số Doanh nghiệp VNPT Vinaphone giới thiệu các dịch vụ số tin cậy của VNPT

Hướng tới mục tiêu 70% người dân có chữ ký số vào năm 2025-2026, VNPT khuyến nghị các cơ quan nhà nước tăng cường phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ để phổ cập chữ ký số cá nhân và tích hợp sâu rộng vào các dịch vụ công trực tuyến, tạo ra môi trường giao dịch số an toàn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Đỗ Kế Công, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ số Doanh nghiệp VNPT VinaPhone, đã giới thiệu chi tiết các dịch vụ số tin cậy của VNPT, trong khi đội ngũ nhân viên hướng dẫn trực tiếp các đại biểu cài đặt và sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA, giúp mọi người dễ dàng trải nghiệm và ứng dụng vào công việc hàng ngày.