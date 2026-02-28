Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT, quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Việc xây dựng Thông tư mới nhằm bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh chóng của công nghệ và thị trường viễn thông Việt Nam.

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Theo dự thảo, Thông tư được ban hành trên cơ sở triển khai Luật Viễn thông, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cùng các nghị định hướng dẫn thi hành. Đồng thời, dự thảo cũng cập nhật chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 55/2025/NĐ-CP.

Việc sửa đổi Thông tư được đặt ra trong bối cảnh một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được thay thế hoặc cập nhật, như QCVN 34:2022/BTTTT thay thế QCVN 34:2019/BTTTT; QCVN 36:2022/BTTTT thay thế QCVN 36:2015/BTTTT. Do đó, Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng cần được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo và phù hợp với hệ thống quy chuẩn mới.

Dự thảo quy định năm nhóm dịch vụ phải quản lý chất lượng: dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất dùng công nghệ FTTH/xPON, dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình, dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất, dịch vụ truy nhập Internet 4G và dịch vụ truy nhập Internet 5G. Các dịch vụ này phải công bố chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chịu kiểm tra nhà nước.

So với Thông tư 32/2020/TT-BTTTT, dự thảo có ba thay đổi chính. Văn bản cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý theo Luật Viễn thông 2023 và các luật sửa đổi năm 2025. Dịch vụ truy nhập Internet 5G được bổ sung vào diện bắt buộc quản lý chất lượng. Ngược lại, dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động công nghệ 2G và 3G bị loại bỏ khỏi danh sách giám sát.

Số liệu giai đoạn 2024-2025 cho thấy thị trường viễn thông Việt Nam duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định. Tổng thuê bao di động vượt 121 triệu, thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động đạt hơn 108 triệu, thuê bao băng rộng cố định vượt 25 triệu. Tỷ lệ hộ gia đình kết nối cáp quang FTTH xấp xỉ 90% chứng minh mức phổ cập cao của hạ tầng băng rộng cố định.

Tốc độ truy nhập Internet của Việt Nam giữ vị trí trong nhóm cao trên bảng xếp hạng quốc tế. Nền tảng này tạo điều kiện phát triển kinh tế số và xã hội số. Việc loại bỏ 2G và 3G khỏi danh sách giám sát phản ánh đúng xu hướng khi số lượng thuê bao 3G giảm mạnh, trong khi 4G và 5G trở thành trụ cột hạ tầng số quốc gia.

Việc đưa dịch vụ 5G vào danh mục bắt buộc quản lý chất lượng xuất phát từ thực tiễn triển khai. Mạng 5G đang mở rộng nhanh tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, cảng biển và sân bay. Công nghệ này đóng vai trò nền tảng cho ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Quyết định quản lý chất lượng 5G ngay từ giai đoạn đầu giúp nhà nước kiểm soát được chất lượng dịch vụ trước khi phổ biến rộng rãi. Điều này khác với 4G khi việc quản lý chất lượng chỉ được thực hiện sau khi công nghệ đã phát triển mạnh.

Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và thay thế toàn bộ Thông tư 32/2020/TT-BTTTT. Khi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được dẫn chiếu có thay đổi hoặc bổ sung, việc áp dụng sẽ theo văn bản mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông, tổ chức và cá nhân liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo. Mục tiêu hướng tới quy định sát thực tiễn, khả thi và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông trong giai đoạn phát triển mới.