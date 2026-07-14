Người dùng Zalo đã có thể dịch tiếng Trung và tiếng Hàn

Đến năm nay, nhằm đáp ứng các ngôn ngữ phổ biến của người dùng, Zalo tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch thuật, chú trọng thêm tiếng Trung và tiếng Hàn. Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, tính năng này cho phép người dùng dịch thuật trực tiếp ngay trong khung trò chuyện với chất lượng bản dịch với độ chính xác cao, văn phong tự nhiên và phù hợp với nhiều nhu cầu giao tiếp. Đặc biệt, với nhóm người dùng zCloud, Zalo tích hợp thêm tùy chọn dịch tin nhắn tự động và gửi bản dịch, giúp quá trình tương tác không bị gián đoạn.

Đánh giá chi tiết về tính năng dịch AI, đại diện Zalo cho biết: “Chúng tôi tin rằng AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tích hợp một cách tự nhiên vào những nhu cầu hằng ngày của người dùng. Mỗi tính năng AI trên Zalo đều được phát triển theo hướng giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và giúp người dùng tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện thay vì các rào cản về công nghệ. Với Dịch AI, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hỗ trợ chuyển ngữ, mà còn góp phần xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, để mọi người có thể kết nối, trao đổi và cộng tác với nhau một cách liền mạch, dù sử dụng những ngôn ngữ khác nhau."

Người dùng Zalo đã có thể dịch tiếng Trung và tiếng Hàn

Để trải nghiệm tính năng Dịch AI, người dùng có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn giữ vào tin nhắn và nhấn “Dịch”

Bước 2: Chọn Đổi ngôn ngữ

Bước 3: Chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu

Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, với người dùng iPhone còn có thể dịch thêm 17 ngôn ngữ khác khi trò chuyện qua Zalo nhờ tính năng dịch thuật của hệ điều hành IOS.

Zalo đã cập nhật tính năng chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại

Cũng trong đợt cập nhật các tính năng mới lần này, bên cạnh khả năng dịch thuật AI, Zalo cũng cập nhật thêm tính năng chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại. Tính năng này nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, Zalo chính thức cập nhật tính năng sao lưu tin nhắn văn bản trên Zalo PC. Đồng thời, tính năng cũng đảm bảo lịch sử trò chuyện luôn được cập nhật đồng bộ và đầy đủ trên mọi thiết bị, từ đó duy trì trải nghiệm liên tục và hạn chế gián đoạn thông tin trong quá trình giao tiếp.

Để đồng bộ tin nhắn từ Zalo PC về điện thoại, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Zalo PC

Bước 2: Mở Cài đặt > Dữ liệu > Đồng bộ và sao lưu

Bước 3: Chọn Sao lưu tin nhắn > Bắt đầu sao lưu

Bước 4: Mở Zalo trên điện thoại và làm theo hướng dẫn để chuyển tin nhắn về máy.

Tính năng này bắt đầu được triển khai dần từ tháng 7/2026 và sẽ sớm được phát hành rộng rãi đến toàn bộ người dùng. Đây là nỗ lực tiếp theo của Zalo trong việc nâng cao trải nghiệm an toàn dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng Zalo trên đa nền tảng.

Zalo cũng phát triển plugin chính thức cho OpenClaw - một AI Agent mã nguồn mở đang được cộng đồng người dùng toàn cầu quan tâm

Ngoài ra, Zalo cũng phát triển plugin chính thức cho OpenClaw - một AI Agent mã nguồn mở đang được cộng đồng người dùng toàn cầu quan tâm. Giải pháp này giúp tối giản hóa toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập phức tạp trước đây, đồng thời cho phép người dùng ra lệnh cho AI Agent thực hiện việc soạn và gửi tin nhắn qua Zalo. Plugin này hiện đã được công bố chính thức trên website của OpenClaw.

Để hoàn tất cài đặt, chỉ cần một bước quét QR đơn giản:

Bước 1: Cài đặt Plugin Zalo ClawBot theo thông tin từ trang web chính thức của OpenClaw

Bước 2: Quét mã QR bằng Zalo để tạo My Clawbot

Bước 3: Chat để yêu cầu ClawBot hỗ trợ công việc