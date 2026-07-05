Viettel số hóa hành trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Công nghệ hỗ trợ tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đang có thêm công cụ hỗ trợ từ công nghệ số. Hệ sinh thái số gồm 5 phần mềm do Viettel Solutions phát triển từng bước số hóa toàn bộ quy trình, từ tiếp nhận thông tin, quản lý mẫu hài cốt đến theo dõi tiến độ và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Hệ sinh thái số do Viettel Solutions phát triển hỗ trợ số hóa quy trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn trên phạm vi cả nước, việc ứng dụng công nghệ giúp chuẩn hóa thông tin, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả điều hành.

Theo kế hoạch, Viettel Solutions xây dựng 5 phần mềm chuyên biệt nhằm phục vụ toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các nền tảng hướng tới số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, kết nối thông tin từ nhiều nguồn và hỗ trợ chỉ đạo, điều hành thống nhất trên toàn quốc.

Đến nay, phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành và đưa vào khai thác trên hạ tầng Viettel Cloud. Hệ thống quản lý tập trung toàn bộ quy trình lấy mẫu, lưu trữ và khai thác dữ liệu. Mỗi hồ sơ điện tử lưu đầy đủ thông tin về nghĩa trang, vị trí mộ, quá trình khai quật, đặc điểm hài cốt, hoạt động lấy mẫu, bàn giao mẫu cùng hình ảnh, video và tài liệu liên quan.

Việc tập trung và chuẩn hóa dữ liệu giúp giảm tình trạng lưu trữ rời rạc, tạo điều kiện thuận lợi cho xác minh, đối chiếu và giám định ADN trong các bước tiếp theo.

Trước đây, công tác quản lý thông tin mộ liệt sĩ và mẫu hài cốt còn phân tán giữa nhiều đơn vị. Quy trình lấy mẫu, lưu trữ, bàn giao và cập nhật thông tin chủ yếu thực hiện thủ công, gây khó khăn cho việc tổng hợp dữ liệu và theo dõi tiến độ. Hệ thống mới hướng tới khắc phục những hạn chế này bằng một cơ sở dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.

Theo đơn vị phát triển, phần mềm có khả năng phục vụ quản lý khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại hơn 3.100 nghĩa trang trên cả nước. Đây được xem là nền tảng dữ liệu quan trọng cho quá trình xác định danh tính trong thời gian tới.

Hệ thống dữ liệu tập trung nâng cao hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm

Cùng với phần mềm quản lý mẫu hài cốt, Viettel Solutions đã hoàn thành hệ thống quản lý tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan.

Hệ thống cung cấp bảng điều hành trực quan, cập nhật theo thời gian thực các chỉ số về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu ADN, giám định ADN, rà phá bom mìn, công tác truyền thông cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác. Việc tổng hợp và cập nhật dữ liệu tự động giúp các cơ quan quản lý theo dõi tiến độ, phát hiện vướng mắc và đưa ra chỉ đạo kịp thời.



Hệ thống quản lý tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm giúp các cơ quan theo dõi dữ liệu, chỉ đạo và điều hành trên nền tảng số.

Song song với hai phần mềm đã hoàn thành, Viettel Solutions tiếp tục xây dựng ba nền tảng còn lại gồm phần mềm tiếp nhận thông tin, tài liệu, kỷ vật và di vật do các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp; phần mềm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân trong nước cung cấp; cùng phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Các nền tảng này được thiết kế theo hướng mở, cho phép tiếp nhận thông tin từ người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và các tổ chức trong và ngoài nước. Những nguồn dữ liệu này có thể bổ sung thêm nhiều đầu mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin.

Không chỉ phát triển phần mềm, Viettel Solutions còn triển khai hạ tầng công nghệ và tổ chức tập huấn lực lượng tại 34 tỉnh, thành phố để hỗ trợ số hóa hồ sơ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Đến nay, hệ thống đã cấp phát hàng trăm tài khoản và cập nhật hàng nghìn dữ liệu lên cơ sở dữ liệu tập trung.

Việc xây dựng hệ sinh thái số cho Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan mà còn mở thêm cơ hội xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ chưa rõ tên tuổi. Mỗi hồ sơ được số hóa đầy đủ sẽ góp phần rút ngắn quá trình tìm kiếm thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.