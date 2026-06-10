Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". (Ảnh: chinhphu.vn)

Thông tin tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí ngày 9/6, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ đối sánh, xác định danh tính.

Trước đó, ngày 2/4/2026, tại Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Tại lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim", thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ giúp thân nhân vơi đi nỗi đau, hoàn thành tâm nguyện đoàn tụ sau nhiều năm xa cách mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử cho các thế hệ hôm nay.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam, Lào và Campuchia; đồng thời rà soát, đề xuất thành lập thêm các đội tìm kiếm lâm thời, bảo đảm đầy đủ kinh phí, phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ.

Sau gần ba tháng triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 242 hài cốt được quy tập trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 694 hài cốt tại Campuchia. Bên cạnh đó, 2 mộ liệt sĩ tập thể cũng được phát hiện tại Tuyên Quang, mở ra cơ sở để tiếp tục xác minh, tìm kiếm và quy tập trong thời gian tới.

Cùng với công tác tìm kiếm, hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc đang được triển khai đồng bộ. Đến nay, 100% quân khu, tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên tham gia. Các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu tại 3.651 mộ liệt sĩ, trong đó có 2.510 mộ đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Trong lĩnh vực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận hàng trăm mẫu hài cốt từ các địa phương, đồng thời tiến hành tách chiết nhiều mẫu hài cốt và mẫu thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác giám định.

Đáng chú ý, các quân khu đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích hàng nghìn héc-ta nhằm phục vụ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại khu vực Vị Xuyên - địa bàn trọng điểm còn nhiều thông tin về liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc - khối lượng rà phá bom mìn đã hoàn thành hơn 40% kế hoạch đề ra.

Những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình còn nhiều gian khó. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, hiện cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính.

Phía trước vẫn còn nhiều thách thức khi thời gian đã lùi xa, nhân chứng ngày càng ít, địa hình thay đổi và nhiều nguồn tư liệu không còn đầy đủ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Chiến dịch 500 ngày đêm đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và lòng dân.