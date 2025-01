Tuổi trẻ Công an nhân dân tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Với chủ đề “Hành trình tri ân - Tiếp bước lửa anh hùng”, chương trình là chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội nhằm tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ . Các hoạt động của chương trình gồm: “Tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh”; “Tham gia chương trình tổ chức các hoạt động cao điểm cấp Trung ương trong chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2024”; “ Khánh thành công trình trùng tu Khu kỷ niệm Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh”...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm cùng các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Chương trình có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an và sự đồng hành của Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank).

Điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị là tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: “Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trong và ngoài lực lượng CAND”; “Tặng quà cho Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Ninh Điền”; “Thăm lực lượng bộ đội biên phòng, chức sắc dân tộc, tôn giáo trên địa bàn”; Hoạt động trao tặng, bàn giao các công trình thanh niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (1 cầu hạnh phúc; 1 phòng máy tính cho em; 1 Công trình Thắp sáng đường tuần tra biên giới; 1 không gian văn hoá đọc cho cán bộ chiến sĩ Công an xã biên giới; trao 1 nhà tình nghĩa quân dân; 1 ngôi nhà hạnh phúc cho em).

Đoàn công tác tặng quà tri ân tặng các cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên CAND, cho biết: Trong những năm qua, tuổi trẻ CAND và tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng tự hào và nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; luôn xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và tình nghĩa trong việc chung tay cùng xã hội thực hiện nhiều công trình, phần việc nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ…

Trước đó, tuổi trẻ CAND cũng đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, nơi ghi danh hơn 14.000 CBCS thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài cố Bộ trưởng đồng chí Phạm Hùng tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.