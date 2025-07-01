Huyện ở Đà Nẵng làm AI để giải đáp thông tin cho người dân về chính quyền 2 cấp

Người dân 3 xã mới ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng có thể dùng công cụ này để được giải đáp thông tin về chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 29-6, Huyện ủy Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đã đưa vào sử dụng công cụ hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin khi sáp nhập, thành lập xã mới.

Người dân tại các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà (là 3 xã mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) có thể quét mã QR để được giải đáp thông tin về chính quyền địa phương 2 cấp và các thủ tục hành chính.

Ông Bùi Hồng Trung, bí thư Huyện ủy Hòa Vang, cho biết thông qua công cụ hỗ trợ sử dụng công nghệ AI trực tuyến 24/7, người dân chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại, gõ câu hỏi hoặc sử dụng giọng nói để được giải đáp kịp thời các thông tin liên quan.

"Để thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Hòa Vang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị liên quan triển khai công cụ AI hỗ trợ.

Công cụ này tập trung hướng đến việc giải đáp thông tin thủ tục hành chính, hồ sơ đất đai, bảo hiểm y tế, hộ khẩu, chính sách xã hội", ông Trung nói.

Theo ông Bùi Hồng Trung, AI có thể giải đáp những vấn đề cấp thiết mà người dân cần biết trong quá trình thay đổi địa giới hành chính. Từ đó đảm bảo phục vụ người dân theo mô hình xã mới.

Ngoài ra việc chuyển đổi số này có thể giúp người dân giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà, đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin minh bạch, rõ ràng.

Huyện đất liền duy nhất của Đà Nẵng thành những xã nào?

Theo phương án sắp xếp, các xã huyện Hòa Vang sẽ hình thành nhiều xã, phường mới.

- Xã Hòa Châu và xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) sẽ nhập cùng với phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) thành phường Hòa Xuân.

- Các xã Hòa Phong và Hòa Phú (huyện Hòa Vang) thành xã Hòa Vang.

- Các xã Hòa Khương và Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) thành xã Hòa Tiến.

- Các xã Hòa Ninh và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) thành xã Bà Nà.

- Xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) nhập cùng các phường Hòa Khánh Nam, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) thành phường Hòa Khánh.

- Các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) nhập với xã Hòa Bắc và một phần xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) thành phường Hải Vân.

- Phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) và phần còn lại của xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) thành phường Liên Chiểu.