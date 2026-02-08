Công nghệ số

Công nghệ nanoe X thế hệ 3: Giải pháp xử lý nấm mốc trong mùa nồm ẩm

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

00:20 | 08/02/2026
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Tập đoàn công nghệ Panasonic (Nhật Bản) tại Việt Nam, ngày 6-2, đã chính thức cho ra mắt công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 - giải pháp giúp khử mùi, diệt khuẩn, lọc bụi bẩn, bụi mịn trong không khí chỉ trong 5 phút.
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Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng Việt Nam chia sẻ về nghiên cứu công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Ảnh Hà Ngân

Theo khảo sát của Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng qua 18 hộ gia đình tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, kết quả ghi nhận không khí trong nhiều không gian sống có sự hiện diện của nấm mốc. Đáng chú ý, theo kiểm nghiệm của Eurofins Sắc Kỳ Đăng - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm, giám định sản phẩm và dịch vụ tư vấn môi trường tại Việt Nam, trong những điều kiện nhất định, một số loại nấm mốc có khả năng sản sinh độc tố (mycotoxin) – các chất độc hại tồn tại lâu trong không khí, có thể kháng chất khử trùng bề mặt và nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh hoặc rối loạn sinh lý cho con người và động vật.

Trong điều kiện thử nghiệm với buồng 45 lít, công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 đạt tỷ lệ vô hiệu hóa lên đến 90% chỉ sau 5 phút đối với các độc tố nấm mốc gồm Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin. Trong đó, Aflatoxin B1 là độc tố nguy hiểm được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư cao.

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Các chuyên gia công nghệ Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Ảnh Hà Ngân

Đặc biệt, trong môi trường mô phỏng không gian sống thực tế của Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng, điều hòa treo tường tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 tiếp tục cho thấy hiệu quả ức chế Aflatoxin B1 lên tới 94,3% trong vòng 2 ngày.

Các thử nghiệm được thực hiện trong môi trường giả định có kiểm soát nhằm đánh giá khả năng tác động của công nghệ đối với các chất hóa học tiềm ẩn nguy cơ gây hại, không nhằm chứng minh hiệu quả trực tiếp đối với bệnh lý hoặc không gian sống không được kiểm soát. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của nanoe™ X trong việc nâng cao chất lượng không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng trong không gian sống hiện đại.

Chia sẻ về kết quả nghiên cứu, Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng – Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng, Tổng thư ký Hội Nấm học châu Á, cho biết: “Điểm đột phá của nghiên cứu lần này là khả năng can thiệp và trực tiếp ức chế độc tố nấm mốc của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Đây là bước tiến mới, mở ra hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng trước các nguy cơ từ độc tố nấm mốc có tính kháng cao với dung dịch khử trùng và nhiệt độ.”

Bên cạnh các đột phá khoa học, hiệu quả của nanoe™ X thế hệ 3 còn được khẳng định qua các tiêu chuẩn quốc tế uy tín. Panasonic là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dòng điều hòa thương mại (điều hòa âm trần, điều hòa nối ống gió) tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™ đạt chứng nhận quốc tế HACCP International.

Thiết bị xử lý không khí ziaino™ và điều hòa không khí tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X thế hệ 3 của Panasonic phù hợp để sử dụng trong các không gian F&B chuyên nghiệp yêu cầu nghiêm ngặt như nhà máy chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà hàng,… nhờ khả năng giảm tải vi sinh vật trong không khí.

hanoimoi.vn
Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng Việt Nam Công nghệ nanoe xử lý nấm mốc mùa nồm nồm ẩm Panasonic công nghệ nanoe™ X thế hệ 3

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
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SJC Giá mua Giá bán
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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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