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JBL ra mắt bộ đôi loa tiệc thế hệ mới PartyBox 330 và PartyBox 130

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:41 | 23/07/2026
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Đây sẽ là dòng loa PartyBox thế hệ mới với thiết kế hoàn toàn mới cùng những nâng cấp đáng chú ý về âm thanh và trải nghiệm sử dụng.
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Được trang bị công nghệ JBL AI Sound Boost kết hợp Smart EQ Mode, bộ đôi sản phẩm mang đến chất âm mạnh mẽ hơn, âm bass sâu hơn cùng dải cao trong trẻo hơn, đồng thời sở hữu hệ thống trình diễn ánh sáng sống động được thiết kế để khuấy động mọi cuộc vui, từ những buổi tụ họp tại gia đến các bữa tiệc ngoài trời.

JBL PartyBox 130
JBL PartyBox 130

Cụ thể, JBL mang đến cho bộ đôi JBL PartyBox 330 và JBL PartyBox 130 công nghệ JBL AI Sound Boost với khả năng phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm tối ưu công suất đầu ra, mang đến chất âm mạnh mẽ hơn nhưng vẫn duy trì độ chi tiết và sự cân bằng cần thiết ở mọi mức âm lượng. Smart EQ Mode tự động tinh chỉnh chất âm để phù hợp với từng nội dung giải trí, giúp mọi bản nhạc đều được tái hiện một cách sống động và chân thực.

Trong đó, JBL PartyBox 330 sở hữu công suất đầu ra 280W RMS với hệ thống loa woofer kép 6,5 inch cùng hai tweeter PEN Dome 25mm, công nghệ tweeter chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trên dòng PartyBox, vốn được JBL ứng dụng trong các hệ thống âm thanh dành cho những sự kiện và sân khấu quy mô lớn.

Sự kết hợp này mang đến âm bass sâu và uy lực cùng dải cao rõ nét, giúp mọi giai điệu trở nên sống động hơn bao giờ hết.

JBL PartyBox 130
JBL PartyBox 130
JBL PartyBox 130

JBL PartyBox 130

Người anh em song sinh JBL PartyBox 130 được trang bị công suất 200W RMS với hệ thống loa woofer kép 5,25 inch cùng hai tweeter vòm lụa 25mm, mang đến chất âm mạnh mẽ, cân bằng và phù hợp với nhiều không gian giải trí khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên trên dòng PartyBox, JBL giới thiệu thiết kế lục giác hoàn toàn mới với phần ê-căng cong phía trước, giúp âm thanh và ánh sáng được lan tỏa đồng đều hơn trong không gian sử dụng. Với những đường nét mạnh mẽ kết hợp cùng các chi tiết màu cam đặc trưng tạo nên diện mạo hiện đại và nổi bật cho thế hệ PartyBox mới.

Bảng điều khiển phía trên thân loa cũng được tái thiết kế với một núm xoay trung tâm trực quan, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh âm lượng, chế độ âm thanh và hiệu ứng ánh sáng chỉ bằng một thao tác đơn giản.

JBL PartyBox 330
JBL PartyBox 330

Hệ thống trình diễn ánh sáng Dynamic Lightshow tiếp tục là điểm nhấn của dòng loa tiệc thế hệ mới, nhưng cũng vẫn được nâng cấp với khả năng đồng bộ theo từng nhịp điệu bài hát. Cụ thể, JBL PartyBox 330 nổi bật với hiệu ứng Ripple Trail cùng đèn Strobe động đầy mạnh mẽ. Còn PartyBox 130 mang đến hiệu ứng ánh sáng sống động với đèn Strobe viền được thiết kế để khuấy động mọi cuộc vui ở bất cứ đâu.

JBL PartyBox 330
JBL PartyBox 330
JBL PartyBox 330

JBL PartyBox 330

Được thiết kế để mang đến cho những ai yêu thích các hoạt động giải trí linh hoạt, JBL PartyBox 330 sở hữu tay kéo telescopic cùng bánh xe địa hình bản rộng, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn ngay cả trong những không gian ngoài trời.

Còn JBL PartyBox 130 lại hướng đến sự nhỏ gọn với tay cầm gập công thái học hoàn toàn mới, cho phép người dùng dễ dàng mang theo trong các buổi dã ngoại, tụ họp cùng bạn bè hoặc sử dụng hằng ngày tại nhà.

Cả hai sản phẩm đều đạt chuẩn kháng nước IPX4, giúp hạn chế ảnh hưởng từ nước bắn hoặc những cơn mưa nhẹ trong quá trình sử dụng.

JBL PartyBox 130
Cả hai đều được trang bị chuẩn kháng nước IPX4

JBL cũng không quên trang bị cho JBL PartyBox 330 và JBL PartyBox 130 cổng kết nối micro và guitar, sẵn sàng cho những màn trình diễn karaoke hay biểu diễn ngẫu hứng cùng bạn bè.

Người dùng cũng có thể kết nối loa với TV thông qua cổng Optical để tận hưởng những trận cầu thể thao, các bộ phim yêu thích hoặc những buổi karaoke tại gia sống động hơn. Cổng USB-C hỗ trợ truyền tải âm thanh lossless giúp tái hiện chất lượng âm thanh chi tiết và trung thực hơn trong quá trình sử dụng.

JBL ra mắt bộ đôi loa tiệc thế hệ mới PartyBox 330 và PartyBox 130
Công nghệ Auracast™ cho phép kết nối nhiều loa JBL tương thích nhằm mở rộng không gian âm thanh

Bên cạnh đó, công nghệ Auracast™ cho phép kết nối nhiều loa JBL tương thích nhằm mở rộng không gian âm thanh cho những bữa tiệc quy mô lớn hơn. Toàn bộ hệ thống âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và các thiết lập khác đều có thể được điều khiển dễ dàng thông qua ứng dụng JBL One trên điện thoại.

Thời lượng pin cũng là một điểm cộng đáng giá trên bộ đôi loa tiệc mới nhà JBL khi JBL PartyBox 330 có thời lượng pin lên đến 18 giờ sử dụng liên tục, cùng công nghệ sạc nhanh, cho phép chỉ với 10 phút sạc có thể bổ sung thêm khoảng 2 giờ phát nhạc. Thiết kế pin có thể thay thế cũng giúp người dùng dễ dàng kéo dài thời gian sử dụng khi cần thiết. Trong khi đó, JBL PartyBox 130 cung cấp thời lượng pin lên đến 15 giờ với công nghệ sạc nhanh, cho phép phát thêm khoảng 80 phút chỉ sau 10 phút sạc, giúp cuộc vui không bị gián đoạn trong những buổi tụ họp kéo dài.

JBL PartyBox 130
JBL PartyBox 330

Bộ đôi sản phẩm chính thức lên kệ từ hôm nay 23/7/2026

Bộ đôi sản phẩm chính thức lên kệ từ hôm nay với giá bán lần lượt là 17.900.000 đồng với JBL PartyBox 330 và 12.900.000 đồng với JBL PartyBox 130.

* Sản phẩm được phân phối bởi Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức trên toàn quốc.

JBL loa tiệc JBL PartyBox JBL PartyBox 330 JBL PartyBox Club 120 Phúc Giang Audio

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17879 18153 18730
CAD 18151 18427 19046
CHF 31652 32032 32672
CNY 0 3846 3939
EUR 29396 29617 30697
GBP 34382 34773 35709
HKD 0 3225 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14944 15531
SGD 19849 20131 20704
THB 694 757 810
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26130 26495
Cập nhật: 23/07/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,120 26,120 26,500
USD(1-2-5) 25,076 - -
USD(10-20) 25,076 - -
EUR 29,549 29,573 30,984
JPY 156.85 157.13 166.6
GBP 34,561 34,655 35,845
AUD 18,096 18,161 18,847
CAD 18,364 18,423 19,099
CHF 31,906 32,005 32,938
SGD 19,977 20,039 20,822
CNY - 3,812 3,957
HKD 3,287 3,297 3,435
KRW 16.51 17.22 18.73
THB 741.98 751.14 803.88
NZD 14,953 15,092 15,545
SEK - 2,669 2,763
DKK - 3,953 4,092
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