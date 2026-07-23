JBL ra mắt bộ đôi loa tiệc thế hệ mới PartyBox 330 và PartyBox 130

Được trang bị công nghệ JBL AI Sound Boost kết hợp Smart EQ Mode, bộ đôi sản phẩm mang đến chất âm mạnh mẽ hơn, âm bass sâu hơn cùng dải cao trong trẻo hơn, đồng thời sở hữu hệ thống trình diễn ánh sáng sống động được thiết kế để khuấy động mọi cuộc vui, từ những buổi tụ họp tại gia đến các bữa tiệc ngoài trời.

JBL PartyBox 130

Cụ thể, JBL mang đến cho bộ đôi JBL PartyBox 330 và JBL PartyBox 130 công nghệ JBL AI Sound Boost với khả năng phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm tối ưu công suất đầu ra, mang đến chất âm mạnh mẽ hơn nhưng vẫn duy trì độ chi tiết và sự cân bằng cần thiết ở mọi mức âm lượng. Smart EQ Mode tự động tinh chỉnh chất âm để phù hợp với từng nội dung giải trí, giúp mọi bản nhạc đều được tái hiện một cách sống động và chân thực.

Trong đó, JBL PartyBox 330 sở hữu công suất đầu ra 280W RMS với hệ thống loa woofer kép 6,5 inch cùng hai tweeter PEN Dome 25mm, công nghệ tweeter chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trên dòng PartyBox, vốn được JBL ứng dụng trong các hệ thống âm thanh dành cho những sự kiện và sân khấu quy mô lớn.

Sự kết hợp này mang đến âm bass sâu và uy lực cùng dải cao rõ nét, giúp mọi giai điệu trở nên sống động hơn bao giờ hết.

JBL PartyBox 130

Người anh em song sinh JBL PartyBox 130 được trang bị công suất 200W RMS với hệ thống loa woofer kép 5,25 inch cùng hai tweeter vòm lụa 25mm, mang đến chất âm mạnh mẽ, cân bằng và phù hợp với nhiều không gian giải trí khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên trên dòng PartyBox, JBL giới thiệu thiết kế lục giác hoàn toàn mới với phần ê-căng cong phía trước, giúp âm thanh và ánh sáng được lan tỏa đồng đều hơn trong không gian sử dụng. Với những đường nét mạnh mẽ kết hợp cùng các chi tiết màu cam đặc trưng tạo nên diện mạo hiện đại và nổi bật cho thế hệ PartyBox mới.

Bảng điều khiển phía trên thân loa cũng được tái thiết kế với một núm xoay trung tâm trực quan, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh âm lượng, chế độ âm thanh và hiệu ứng ánh sáng chỉ bằng một thao tác đơn giản.

JBL PartyBox 330

Hệ thống trình diễn ánh sáng Dynamic Lightshow tiếp tục là điểm nhấn của dòng loa tiệc thế hệ mới, nhưng cũng vẫn được nâng cấp với khả năng đồng bộ theo từng nhịp điệu bài hát. Cụ thể, JBL PartyBox 330 nổi bật với hiệu ứng Ripple Trail cùng đèn Strobe động đầy mạnh mẽ. Còn PartyBox 130 mang đến hiệu ứng ánh sáng sống động với đèn Strobe viền được thiết kế để khuấy động mọi cuộc vui ở bất cứ đâu.

JBL PartyBox 330

Được thiết kế để mang đến cho những ai yêu thích các hoạt động giải trí linh hoạt, JBL PartyBox 330 sở hữu tay kéo telescopic cùng bánh xe địa hình bản rộng, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn ngay cả trong những không gian ngoài trời.

Còn JBL PartyBox 130 lại hướng đến sự nhỏ gọn với tay cầm gập công thái học hoàn toàn mới, cho phép người dùng dễ dàng mang theo trong các buổi dã ngoại, tụ họp cùng bạn bè hoặc sử dụng hằng ngày tại nhà.

Cả hai sản phẩm đều đạt chuẩn kháng nước IPX4, giúp hạn chế ảnh hưởng từ nước bắn hoặc những cơn mưa nhẹ trong quá trình sử dụng.

Cả hai đều được trang bị chuẩn kháng nước IPX4

JBL cũng không quên trang bị cho JBL PartyBox 330 và JBL PartyBox 130 cổng kết nối micro và guitar, sẵn sàng cho những màn trình diễn karaoke hay biểu diễn ngẫu hứng cùng bạn bè.

Người dùng cũng có thể kết nối loa với TV thông qua cổng Optical để tận hưởng những trận cầu thể thao, các bộ phim yêu thích hoặc những buổi karaoke tại gia sống động hơn. Cổng USB-C hỗ trợ truyền tải âm thanh lossless giúp tái hiện chất lượng âm thanh chi tiết và trung thực hơn trong quá trình sử dụng.

Công nghệ Auracast™ cho phép kết nối nhiều loa JBL tương thích nhằm mở rộng không gian âm thanh

Bên cạnh đó, công nghệ Auracast™ cho phép kết nối nhiều loa JBL tương thích nhằm mở rộng không gian âm thanh cho những bữa tiệc quy mô lớn hơn. Toàn bộ hệ thống âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và các thiết lập khác đều có thể được điều khiển dễ dàng thông qua ứng dụng JBL One trên điện thoại.

Thời lượng pin cũng là một điểm cộng đáng giá trên bộ đôi loa tiệc mới nhà JBL khi JBL PartyBox 330 có thời lượng pin lên đến 18 giờ sử dụng liên tục, cùng công nghệ sạc nhanh, cho phép chỉ với 10 phút sạc có thể bổ sung thêm khoảng 2 giờ phát nhạc. Thiết kế pin có thể thay thế cũng giúp người dùng dễ dàng kéo dài thời gian sử dụng khi cần thiết. Trong khi đó, JBL PartyBox 130 cung cấp thời lượng pin lên đến 15 giờ với công nghệ sạc nhanh, cho phép phát thêm khoảng 80 phút chỉ sau 10 phút sạc, giúp cuộc vui không bị gián đoạn trong những buổi tụ họp kéo dài.

Bộ đôi sản phẩm chính thức lên kệ từ hôm nay 23/7/2026

Bộ đôi sản phẩm chính thức lên kệ từ hôm nay với giá bán lần lượt là 17.900.000 đồng với JBL PartyBox 330 và 12.900.000 đồng với JBL PartyBox 130.

* Sản phẩm được phân phối bởi Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức trên toàn quốc.