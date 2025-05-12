Điện tử tiêu dùng
JBL PartyBox Encore 2: sự bùng nổ của AI Sound Boost và Auracast

Vân Tước

Vân Tước

12:40 | 12/05/2025
Phiên bản mới nhất của dòng loa Partybox Encore nhà JBL có tên gọi JBL PartyBox Encore 2 sẽ là dòng loa tiệc ghi dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của AI Sound Boost và Auracast™.
Bên cạnh đó là sự kế thừa những điểm mạnh của thế hệ đầu tiên cùng với những nâng cấp đáng kể cả về công nghệ và kiểu dáng, giúp mang đến trải nghiệm tiệc tùng sống động dù trong nhà hay ngoài trời.

JBL PartyBox Encore 2: sự bùng nổ của AI Sound Boost và Auracast
PartyBox Encore 2 là sự kết hợp giữa loa tweeter vòm lụa và loa woofer công suất lớn

Theo JBL, PartyBox Encore 2 là sự kết hợp giữa loa tweeter vòm lụa cho âm cao rõ nét và loa woofer công suất lớn mang lại dải trầm sâu lắng, đầy nội lực, mang đến trải nghiệm đậm chất JBL Pro Sound bùng nổ.

Đặc biệt, công nghệ AI Sound Boost sẽ giúp tăng cường hiệu suất âm thanh tổng thể mà vẫn giữ được độ chi tiết và độ chính xác ở mọi mức âm lượng dù lớn hay nhỏ, giúp hạn chế hiện tượng méo tiếng, đảm bảo âm nhạc luôn rõ ràng, trung thực ngay cả trong không gian tiệc ồn ào hoặc khi mở âm lượng lớn.

Để gia tăng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, JBL PartyBox Encore 2 được trang bị Bluetooth 5.4 hỗ trợ LE Audio, mang lại chất lượng truyền phát vượt trội, cùng với tay cầm thiết kế công thái học mới giúp tăng tính di động tối đa.

Ngoài ra, sản phẩm cũng đi kèm với micro không dây và hệ thống đèn LED sống động thay đổi màu sắc theo nhạc, biến mọi không gian thành sân khấu âm nhạc ấn tượng, sẵn sàng khuấy đảo mọi bữa tiệc.

JBL PartyBox Encore 2: sự bùng nổ của AI Sound Boost và Auracast
JBL PartyBox Encore 2 có thời lượng lên đến 15 giờ

Đặc biệt, với thời lượng lên đến 15 giờ cùng khả năng thay thế pin sạc tiện lợi, JBL PartyBox Encore 2 có thể kéo dài cuộc vui xuyên đêm mà không cần lo lắng về nguồn điện.

Khả năng kết nối đa loa JBL cùng hỗ trợ Auracast™ độc đáo giúp mở rộng không gian âm nhạc mạnh mẽ và lấp đầy mọi góc phòng. Chuẩn chống nước IPX4 cũng giúp loa thích ứng với mọi địa điểm, từ bể bãi biển hay những bữa tiệc ngoài trời, không ngại nước bắn làm gián đoạn cuộc vui. JBL PartyBox Encore 2 đảm bảo mọi trải nghiệm tiệc tùng luôn sôi động và hoàn toàn không gián đoạn.

JBL PartyBox Encore 2 có khả năng kết nối đa loa JBL cùng hỗ trợ Auracast™ độc đáo giúp mở rộng không gian âm nhạc mạnh mẽ và lấp đầy mọi không gian

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Carsten Olesen, Chủ tịch mảng Âm thanh tiêu dùng tại HARMAN, cho biết: "JBL đã củng cố vững chắc vị thế thương hiệu loa di động và loa tiệc hàng đầu nhờ liên tục mang đến âm thanh đỉnh cao cùng những cải tiến đột phá. Những mẫu PartyBox thế hệ mới này tiếp nối di sản đó, tích hợp công nghệ tiên tiến và độ bền vượt trội, giúp JBL trở thành lựa chọn tối ưu cho mọi trải nghiệm âm thanh trên khắp thế giới. Dù là tại một sự kiện lớn hay chỉ là buổi gặp gỡ thân mật, JBL tiếp tục khẳng định vai trò kết nối mọi người thông qua âm thanh."

JBL PartyBox Encore 2 đã có mặt tại các cửa hàng và đại lý trên toàn quốc từ ngày 09/05/2025 với giá niêm yết 11,490,000 đồng thông qua nhà phân phối chính hãng Công ty TNHH Phúc Giang (PGI).

JBL Partybox Encore 2:

Công nghệ Bluetooth 5.4 mới nhất hỗ trợ LE Audio

Tính năng Auracast™ cho phép kết nối nhiều loa JBL cùng lúc

Thiết kế tay cầm công thái học cải tiến, dễ dàng di chuyển hơn

Hiệu ứng ánh sáng đồng bộ, rực rỡ và sống động theo từng giai điệu

Thời lượng pin lên đến 15 giờ, cùng sạc nhanh 10 phút cho 80 phút chơi nhạc

Chống nước chuẩn IPX4, thoải mái sử dụng trong mọi môi trường

Mic và guitar input tích hợp, hỗ trợ cả karaoke và trình diễn âm nhạc trực tiếp

Điều khiển dễ dàng thông qua ứng dụng JBL PartyBox App

Để sẵn sàng bữa tiệc, chỉ cần cầm mic lên, tùy chỉnh giọng nói thông qua việc tăng giảm echo, bass, treble cho đến khi giọng của bạn trở nên hoàn hảo nhất. Dù ở bất kỳ không gian nào JBL PartyBox Encore 2 cũng luôn biết cách thích ứng, với tay cầm linh động cùng khả năng chống nước IPX4.

Đặc biệt, người dùng có thể ghép nối hai loa JBL PartyBox Encore 2 lại với nhau để tạo ra âm thanh stereo sống đông hoặc ghép nối bất kỳ với bất kỳ loa JBL hỗ trợ Auracast™ nào để có một bữa tiệc sôi động hơn hơn nữa.

Nếu 15 giờ chơi nhạc là chưa đủ, hãy sử dụng pin sạc để tiếp tục sẵn sàng với bữa tiệc xuyên đêm. Và đừng quên tạo không gian tiệc hoàn hảo với ứng dụng JBL PartyBox, nơi bạn có thể dễ dàng điều chỉnh playlist, thêm hiệu ứng âm thanh vui nhộn và chọn ánh sáng phù hợp.
