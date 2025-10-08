JBL Boombox 4: thổi bùng mọi cuộc vui

Nhờ được trang bị AI Sound Boost, công nghệ tăng cường âm thanh thông minh giúp các driver hoạt động mạnh mẽ hơn và vang lớn hơn, đồng thời vẫn giữ được độ trong trẻo, JBL Boombox 4 với chất âm JBL ProSound trứ danh, mang đến dải cao trong trẻo, dải trầm sâu lắng và năng lượng lan tỏa ở bất cứ mức âm lượng nào.

JBL Boombox 4 sở hữu cấu trúc bền bỉ với chân đế chắc chắn và đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68

Điểm thú vị là dù Boombox 4 nhẹ hơn gần 1kg so với phiên bản tiền nhiệm, giúp việc mang theo dễ dàng hơn, nhưng đồng thời phiên bản này vẫn tăng đến 50% công suất khi sử dụng pin và “chất” lượng âm thanh không hề thua kém. Qua đó, với JBL Boombox 4 bạn hoàn toàn không chỉ nghe mà còn nhìn thấy âm trầm qua logo JBL phát sáng (màu trắng hoặc cam) khi bật Bass Boost. Người dùng cũng có thể chọn giữa hai chế độ Deep Bass hoặc Punchy Bass và để loa tự động tinh chỉnh cho trải nghiệm tốt nhất.

Boombox 4 nhẹ hơn gần 1kg so với phiên bản tiền nhiệm, giúp việc mang theo dễ dàng hơn

Được thiết kế để kết nối mọi người, chính vì thế JBL Boombox 4 sở hữu cấu trúc bền bỉ với chân đế chắc chắn và đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68. Vì vậy dù là hồ bơi, công viên hay bãi biển… hay ở trong nhà, sân vườn, ngoài trời… JBL Boombox 4 luôn sẵn sàng cho mọi cuộc vui.

Tính năng Auracast™ cũng cho phép chúng ta kết nối tức thì với các loa JBL tương thích lại với nhau để tạo nên không gian âm thanh sống động hơn.

BL Boombox 4 được bán ra với 4 màu sắc ồm Đen, Trắng, Xanh Dương và Squad cùng giá bán lẻ đề nghị 13.900.000 đồng

Sản phẩm được bán ra tại thị trường Việt Nam từ hôm nay, ngày 8/10 với 4 màu sắc gồm Đen, Trắng, Xanh Dương và Squad cùng giá bán lẻ đề nghị 13.900.000 đồng.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd) và các hệ thống bán uỷ quyền bởi PGI với quà tặng thêm là 3 tháng bảo hành chính hãng.