Di Động Việt chính thức mở đặt trước Redmi Note 15 series

Cụ thể, từ ngày 06.01 đến 15.01, khách hàng đã có thể tham khảo dòng Redmi Note 15 series tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt với giá bán lần lượt Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 5G và Redmi Note 15 Pro 4G với mức giá niêm yết lần lượt là 5,99 triệu, 7,49 triệu và 10,09 triệu đồng và nhận được những ưu đãi độc quyền cùng quà tặng giá trị.

Redmi Note 15 series ra mắt với thiết kế thời thượng cùng nhiều nâng cấp cấu hình đáng giá.

Theo đại diện Di Động Việt, hiện tại số người đăng ký nhận thông tin sớm trên website và fanpage tăng khoảng 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Đây được xem là dấu hiệu khả quan, chứng minh người dùng Việt rất mong chờ những bước đột phá mạnh mẽ về công nghệ mà Xiaomi mang lại trên phiên bản mới.

Theo đó, khi mua sắm Redmi Note 15 series tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt, khách hàng sẽ nhận ngay loa bluetooth Xiaomi trị giá 1,27 triệu đồng hoặc quy đổi sang voucher 500.000 đồng. Bên cạnh bảo hành 2 năm chính hãng, khách hàng sẽ được cộng thêm 2 năm bảo hành màn hình, nâng tổng thời gian bảo vệ thiết bị lên mức tối đa so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, hệ thống còn tung thêm ưu đãi giảm giá trực tiếp dành riêng cho học sinh - sinh viên và tài xế công nghệ, đồng thời giảm thêm đến 600.000 đồng khi thanh toán qua thẻ, giúp đưa mức giá sở hữu thực tế xuống mức hấp dẫn nhất.

Là hệ thống tiên phong trong chương trình thu cũ - đổi mới và đã được khách hàng chọn tham gia suốt nhiều năm qua, Di Động Việt sẽ tiếp tục áp dụng chương trình thu cũ - đổi mới lên đến 4 triệu đồng, quá trình kiểm tra máy nhanh gọn, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, hỗ trợ khách hàng tối đa để lên đời Xiaomi mới nhanh chóng.

Khách hàng đến cửa hàng Di Động Việt để trải nghiệm sản phẩm.

“Dựa trên lượng quan tâm lớn từ khách hàng, chúng tôi tin Redmi Note 15 sẽ dẫn đầu phân khúc nhờ hội tụ các tính năng cao cấp, độ bền vượt trội và mức giá dễ tiếp cận”, đại diện Di Động Việt nhận định.

Với slogan “bền vô đối”, máy sở hữu khả năng chịu va đập vượt trội và camera siêu nét.

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Redmi Note 15 series sẽ có khả năng chịu va đập từ độ cao tới 2.5m, chuẩn kháng nước IP69K, những ưu thế vượt trội để Redmi Note 15 series trở thành lựa chọn lý tưởng của người dùng trẻ hoặc tài xế công nghệ.

Bên cạnh đó, máy cũng sở hữu thời lượng pin từ 5.520mAh đến 6.500mAh kết hợp cùng màn hình sắc nét, đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí bền bỉ. Hệ thống camera siêu nét với 108MP ở phiên bản tiêu chuẩn và 200MP ở phiên bản Pro là điểm cộng giúp người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Độc giả có nhu cầu tham khảo và sở hữu ngay Redmi Note 15 series hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).