Điện tử tiêu dùng

Di Động Việt chính thức mở đặt trước Redmi Note 15 series

Phạm Anh

Phạm Anh

15:09 | 06/01/2026
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Theo đó ngoài chương trình thu cũ - đổi mới, trợ giá đến 4 triệu đồng, khách hàng khi đặt mua Redmi Note 15 series tại Di Động Việt còn nhận được nhiều ưu đãi độc quyền và quà tặng giá trị.
Săn deal công nghệ mùa cuối năm 4 cải tiến đáng giá trên Redmi Note 14 Series mà có thể bạn chưa biết Redmi Note 14 Vàng Sa Mạc chính thức lộ diện

Cụ thể, từ ngày 06.01 đến 15.01, khách hàng đã có thể tham khảo dòng Redmi Note 15 series tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt với giá bán lần lượt Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 5G và Redmi Note 15 Pro 4G với mức giá niêm yết lần lượt là 5,99 triệu, 7,49 triệu và 10,09 triệu đồng và nhận được những ưu đãi độc quyền cùng quà tặng giá trị.

Di Động Việt chính thức mở đặt trước Redmi Note 15 series
Redmi Note 15 series ra mắt với thiết kế thời thượng cùng nhiều nâng cấp cấu hình đáng giá.

Theo đại diện Di Động Việt, hiện tại số người đăng ký nhận thông tin sớm trên website và fanpage tăng khoảng 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Đây được xem là dấu hiệu khả quan, chứng minh người dùng Việt rất mong chờ những bước đột phá mạnh mẽ về công nghệ mà Xiaomi mang lại trên phiên bản mới.

Theo đó, khi mua sắm Redmi Note 15 series tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt, khách hàng sẽ nhận ngay loa bluetooth Xiaomi trị giá 1,27 triệu đồng hoặc quy đổi sang voucher 500.000 đồng. Bên cạnh bảo hành 2 năm chính hãng, khách hàng sẽ được cộng thêm 2 năm bảo hành màn hình, nâng tổng thời gian bảo vệ thiết bị lên mức tối đa so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, hệ thống còn tung thêm ưu đãi giảm giá trực tiếp dành riêng cho học sinh - sinh viên và tài xế công nghệ, đồng thời giảm thêm đến 600.000 đồng khi thanh toán qua thẻ, giúp đưa mức giá sở hữu thực tế xuống mức hấp dẫn nhất.

Là hệ thống tiên phong trong chương trình thu cũ - đổi mới và đã được khách hàng chọn tham gia suốt nhiều năm qua, Di Động Việt sẽ tiếp tục áp dụng chương trình thu cũ - đổi mới lên đến 4 triệu đồng, quá trình kiểm tra máy nhanh gọn, chỉ xét ngoại quan, không bung máy, hỗ trợ khách hàng tối đa để lên đời Xiaomi mới nhanh chóng.

Di Động Việt chính thức mở đặt trước Redmi Note 15 series
Khách hàng đến cửa hàng Di Động Việt để trải nghiệm sản phẩm.

“Dựa trên lượng quan tâm lớn từ khách hàng, chúng tôi tin Redmi Note 15 sẽ dẫn đầu phân khúc nhờ hội tụ các tính năng cao cấp, độ bền vượt trội và mức giá dễ tiếp cận”, đại diện Di Động Việt nhận định.

Di Động Việt chính thức mở đặt trước Redmi Note 15 series
Với slogan “bền vô đối”, máy sở hữu khả năng chịu va đập vượt trội và camera siêu nét.

Có thể bạn chưa biết?

Redmi Note 15 series sẽ có khả năng chịu va đập từ độ cao tới 2.5m, chuẩn kháng nước IP69K, những ưu thế vượt trội để Redmi Note 15 series trở thành lựa chọn lý tưởng của người dùng trẻ hoặc tài xế công nghệ.

Bên cạnh đó, máy cũng sở hữu thời lượng pin từ 5.520mAh đến 6.500mAh kết hợp cùng màn hình sắc nét, đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí bền bỉ. Hệ thống camera siêu nét với 108MP ở phiên bản tiêu chuẩn và 200MP ở phiên bản Pro là điểm cộng giúp người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Độc giả có nhu cầu tham khảo và sở hữu ngay Redmi Note 15 series hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).

Di Động Việt Redmi Note 15 series smartphone tầm trung sản phẩm mới công nghệ mới

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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