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Garmin Forerunner 70 và Forerunner 170, cho người mới bắt đầu

Huyền Vân

Huyền Vân

12:53 | 18/05/2026
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Đây là bộ đôi mới được tích hợp các tính năng tập luyện, theo dõi sức khỏe toàn diện và kết nối thông minh, giúp người dùng dễ dàng bắt đầu chạy bộ, duy trì động lực và cải thiện thể lực mỗi ngày.
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Garmin Forerunner 70 và Forerunner 170, cho người mới bắt đầu
Garmin Forerunner 70 và Forerunner 170, cho người mới bắt đầu

Cụ thể, Garmin Forerunner 70 Watch và Garmin Forerunner 170 Watch, là hai mẫu đồng hồ chạy bộ GPS thông minh mới được thiết kế dành cho những ai muốn bắt đầu chạy bộ hoặc nâng cao hiệu quả tập luyện hằng ngày.

Sở hữu màn hình AMOLED 1.2inch cảm ứng sắc nét, giao diện trực quan cùng thiết kế 5 nút bấm vật lý quen thuộc, bộ đôi s mang đến trải nghiệm dễ sử dụng ngay từ những buổi chạy đầu tiên. Thiết bị cũng được trang bị đa dạng công cụ tập luyện, theo dõi sức khỏe cùng thời lượng pin bền bỉ, giúp người dùng duy trì lối sống năng động mà không cần sạc mỗi ngày.

“Được phát triển dành riêng cho người mới bắt đầu chạy bộ, Garmin Forerunner 70 Watch và Garmin Forerunner 170 Watch mang đến nhiều tính năng tập luyện và theo dõi sức khỏe vốn chỉ xuất hiện trên các dòng Forerunner cao cấp hơn. Dù mục tiêu là bắt đầu chạy bộ, chinh phục cột mốc cá nhân hay cải thiện thể lực, đây sẽ là những người bạn đồng hành lý tưởng giúp người dùng duy trì động lực và tận hưởng từng bước chạy”. Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin cho biết.
Garmin Forerunner 70
Garmin Forerunner 70
Garmin Forerunner 70

Garmin Forerunner 70

Theo đại diện Garmin vì là sản phẩm thiết kế cho người mới bắt đầu nên Forerunner 70 hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen luyện tập một cách trực quan và dễ tiếp cận hơn. Cụ thể, bên cạnh tính năng mới Quick Workouts (Bài tập nhanh) cho phép thực hiện nhanh các bài tập phù hợp với thể trạng người dùng chỉ với vài thao tác đơn giản, dựa trên thời lượng và mức cường độ mong muốn. Người dùng cũng có thể luyện tập hướng tới một sự kiện cụ thể hoặc cải thiện thể lực với huấn luyện viên ảo Garmin Coach được cá nhân hóa mỗi ngày dựa trên dữ liệu sức khỏe và khả năng phục hồi. Ngoài các bài tập chuyên sâu quen thuộc, Garmin Run Coach còn bổ sung các giáo án run/ walk (chạy/ đi bộ) với khối lượng tập thấp hơn, phù hợp với người mới bắt đầu.

Garmin Forerunner 70
Garmin Forerunner 70
Garmin Forerunner 70

Tính năng hỗ trợ đề xuất các bài tập hằng ngày (Daily suggested workouts)

Tính năng hỗ trợ đề xuất các bài tập hằng ngày (Daily suggested workouts) với các gợi ý chạy/đi bộ cũng được điều chỉnh sau mỗi buổi tập nhằm phù hợp hơn với hiệu suất và trạng thái phục hồi của người dùng. Cùng với đó là các tính năng tập luyện nâng cao được phát triển từ Garmin Human Performance Lab như Training Readiness (Mức độ sẵn sàng luyện tập), Training Status (Trạng thái luyện tập), Running Power (Lực chạy bộ) và Running Dynamics (Động lực học chạy bộ). Ngoài chạy bộ, người dùng có thể duy trì lối sống năng động với hơn 80 bộ môn thể thao tích hợp như bơi lội, đạp xe, tập thể lực và nhiều hình thức vận động khác.

Ngoài ra, Forerunner 70 hỗ trợ theo dõi sức khỏe và thể chất 24/7 thông qua các tính năng như tính năng theo dõi giấc ngủ nâng cao, Sleep Coach (Huấn luyện viên giấc ngủ), biến thiên nhịp thở, HRV (Biến thiên nhịp tim), Pulse Ox (Nồng độ Oxy trong máu), Lifestyle Logging (Nhật ký lối sống) và Health Status (Tình trạng sức khỏe).

Garmin Forerunner 70

Đồng hồ cũng hỗ trợ các tính năng kết nối thông minh như thông báo từ điện thoại, LiveTrack cùng các công cụ an toàn và theo dõi trong quá trình vận động
Garmin Forerunner 70 Watch sẽ lên kệ với 6 phiên bản màu gồm đen, trắng, vàng chanh, tím lạnh, hồng nhạt và xanh đen, cùng giá bán lẻ đề xuất 7.190.000 đồng.
Garmin Forerunner 170
Garmin Forerunner 170

Người anh em Forerunner 170 được nâng cấp để mang đến trải nghiệm kết nối và giải trí hoàn hảo.

Được kế thừa toàn bộ tính năng của Forerunner 70, Forerunner 170 được bổ sung thêm Garmin Pay cho phép thanh toán không chạm trực tiếp trên đồng hồ thông qua ngân hàng tương thích. Thậm chí phiên bản Forerunner 170 Music còn hỗ trợ người dùng tải playlist, podcast hoặc bài hát trực tiếp lên đồng hồ để nghe độc lập qua tai nghe không dây mà không cần kết nối điện thoại.

Điểm đáng giá là cả Forerunner 170 và Forerunner 170 Music đều có thời lượng pin lên đến 10 ngày ở chế độ smartwatch cùng nhiều phiên bản màu sắc trẻ trung, phù hợp với phong cách sống năng động.

Garmin Forerunner 170
Garmin Forerunner 170

Garmin Forerunner 170 có 2 phiên bản màu

Garmin Forerunner 170 Watch có hai tùy chọn màu đen và trắng với giá 8.690.000 đồng

Phiên bản Garmin Forerunner 170 Music Watch bổ sung thêm các lựa chọn xanh lam và hồng đỏ, giá bán lẻ đề xuất 10.290.000 đồng.

Toàn bộ dòng sản phẩm sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 25/05/2026 thông qua website Garmin Việt Nam, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc.

  • Từ ngày 25/05/2026 đến 23/06/2026, 50 khách hàng đầu tiên mua Forerunner 70/170 Series trên website Garmin Vietnam sẽ nhận BIB 5KM/10KM tham gia Garmin Run Vietnam 2026.
Garmin Di Động Việt Garmin Forerunner 70 Garmin Forerunner 170 Cho người mới bắt đầu

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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026