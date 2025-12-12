Doanh nghiệp số
Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Hồng Anh

Hồng Anh

10:11 | 12/12/2025
Theo đó, Garmin chính thức trở thành Nhà tài trợ đồng hồ thông minh cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 2025 ở các nội dung chạy bộ dài, trung bình, và đi bộ 20km.
Cụ thể, hai mẫu đồng hồ GPS hiệu suất cao Garmin Forerunner 570 và Garmin Forerunner 970 với khả năng đo lường chuyên sâu và phân tích dữ liệu tập luyện sẽ đồng hành cùng đội tuyển trong toàn bộ giai đoạn chuẩn bị và thi đấu.

Song song với đó, Garmin tiếp tục phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái cộng đồng gồm Garmin Run Club, Garmin Cycling Club và Garmin Trail, góp phần thúc đẩy tư duy luyện tập khoa học và lối sống khỏe gắn liền với trách nhiệm với môi trường.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Garmin đồng hành cùng thể thao thành tích cao của Việt Nam. Đặc biệt là trong bối cảnh huấn luyện hiện đại chuyển dịch mạnh sang mô hình huấn luyện dựa trên dữ liệu, các chỉ số cốt lõi của Garmin trở thành nền tảng giúp ban huấn luyện hiểu sâu hơn về thể trạng thực của từng vận động viên: từ tải trọng, khả năng phục hồi, tới điểm rơi phong độ.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Ivan Lai, Giám đốc Quốc Gia Garmin Việt Nam cho biết: “Việc đồng hành cùng Đội tuyển Điền kinh Quốc gia là phần mở rộng trong chiến lược dài hạn của Garmin, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam dựa trên nền tảng khoa học dữ liệu. Với chúng tôi, mỗi vận động viên đều có nhịp độ thể trạng riêng từ khả năng phục hồi đến tải trọng luyện tập, điểm rơi phong độ - và công nghệ sẽ giúp ban huấn luyện hiểu rõ những thay đổi đó, đưa ra quyết định phù hợp hơn. Chúng tôi tin rằng khi quyết định dựa trên dữ liệu khoa học, các vận động viên sẽ không chỉ tập hiệu quả hơn, mà còn an toàn và tự tin hơn khi bước vào đấu trường SEA Games 2025.”

Đại diện Liên đoàn nhận định: “Thể thao thành tích cao ngày nay không thể chỉ dựa trên cảm nhận kinh nghiệm mà cần một nền tảng khoa học vững chắc. Sự đồng hành của Garmin đến đúng thời điểm khi đội tuyển đang bước vào giai đoạn tăng tốc cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025. Các thiết bị như Garmin Forerunner 570, Forerunner 970 và khả năng phân tích chuyên sâu hỗ trợ chúng tôi quan sát chính xác tiến độ của từng vận động viên, điều chỉnh cường độ hợp lý, giảm thiểu rủi ro chấn thương và tối ưu hóa chu kỳ hồi phục. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời này.”

Đáng chú ý, năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đồng thể thao do Garmin tổ chức. Câu lạc bộ chạy bộ Garmin Run Club đã tăng từ 12.700 lên 15.100 thành viên trong năm 2025, với khoảng 30% người mới tham gia, điều này phản ánh sự mở rộng đáng kể của phong trào chạy bộ tại Việt Nam.Garmin cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy tập luyện của cộng đồng runner Việt. Trong đó, đáng chú ý là xu hướng Hybrid Training, chuyển từ chạy đơn thuần sang kết hợp sức mạnh (Crossfit & Hybrid), đặc biệt phát triển mạnh tại các CLB ở TP.HCM.

Đồng thời, cũng ghi nhận sự lên ngôi của Social Run, thể hiện rõ qua mô hình chạy bộ kết hợp (Collab) giữa GRC và các đối tác lớn như HOKA Run Club, Chay365 đã tạo nên những sân chơi đa trải nghiệm, gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn.

Cũng như chú trọng khả năng phục hồi (Recovery), thể hiện qua việc runner ngày càng quan tâm đến sức khỏe bền vững thông qua các dịch vụ recovery massage và công nghệ phục hồi sau vận động.

Bên cạnh đó thì câu lạc bộ đạp xe Garmin Cycling Club (GCC) cũng ghi dấu ấn bằng những hoạt động đạp xe trải nghiệm chuyên sâu cùng các đội nhóm uy tín như DTR và 152CC. Những hành trình như Cần Giờ Loop đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng. Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng xe đạp Việt Nam trên trường quốc tế, Garmin Việt Nam đã gửi đại diện tham dự hoạt động đạp xe đồng hành tại Tour de France 2025 ở Pháp và giao lưu đap xe cùng các vận động viên châu Á khác tại Đài Loan.

Một trong những mảnh ghép giàu cảm xúc nhất trong năm nay là sự ra mắt của Garmin Trail vào ngày 16/11/2025 vừa qua. Đây không chỉ là sân chơi dành cho người yêu chạy địa hình, mà còn là lời cam kết cho một lối sống xanh và bền vững. Những buổi chạy được tổ chức hằng tháng mang đến cho người tham gia trải nghiệm trọn vẹn hơn với núi rừng theo cách gần gũi, kỷ luật và đầy cảm hứng. Garmin Trail hướng đến lan tỏa những giá trị tích cực bằng các hành động cụ thể như thu gom rác trên đường mòn, gắn marker cho các cung đường tương lai, giúp hành trình của mỗi runner luôn an toàn và chỉn chu. Tại đây, mỗi bước chạy không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là sự trân trọng dành cho thiên nhiên – người bạn đồng hành bền bỉ trên mọi cung đường khám phá.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng dành cho cộng đồng thể thao Việt Nam, Garmin một lần nữa khẳng định vai trò của mình như một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Garmin không chỉ cung cấp thiết bị công nghệ, mà còn góp phần hình thành tư duy tập luyện khoa học và truyền cảm hứng sống khỏe, sống có trách nhiệm cho người dùng Việt Nam.

