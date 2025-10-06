Doanh nghiệp số
Garmin Run Vietnam 2025: điểm đến của 6.000 runner

Anh Thái

Anh Thái

22:55 | 06/10/2025
Đây là lần đầu tiên ra mắt, nhưng hạng mục Couple Run 10km đã nhanh chóng tạo nên sức hút riêng, đồng thời bầu không khí sự kiện càng thêm trẻ trung, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng nhờ sự tham gia tích cực của đông đảo runner Gen Z.
Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner
Garmin Run Vietnam 2025 chứng kiến sự tham gia đông đảo của runner nội địa lẫn quốc tế

Ngay từ 4 giờ sáng ngày 5/10, hàng ngàn runner đã tụ hội tại khu đô thị Sala, một trong những cung đường chạy đẹp nhất TP.HCM để cùng nhau xuất phát đầy hứng khởi ở các cự ly 21KM, 10KM, 5KM, phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải chạy thuộc Garmin Run Asia Series.

Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner
Với sự tham gia của 6.000 runner, Garmin Run Vietnam 2025 đã trở thành một trong những ngày hội thể thao cộng đồng sôi động nhất trong năm

Garmin Run Vietnam 2025 đã trở thành một trong những ngày hội thể thao cộng đồng sôi động nhất trong năm, nơi mà những “chân chạy” dày dạn thử thách bán marathon, cho đến những gương mặt lần đầu tiên dấn thân vào cự ly đường dài, đến các cặp đôi cùng sải bước đầy cảm xúc… đã cùng tham gia đường chạy.

Bên cạnh đó thì sự góp mặt của các KOL nổi tiếng cùng hàng trăm runner quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ… cũng góp phần khuấy động bầu không khí. Dù có những khoảnh khắc tranh tài quyết liệt, nhưng cảm xúc chủ đạo của Garmin Run Vietnam 2025 vẫn là tinh thần cộng đồng sôi nổi, gắn kết như một ngày hội thể thao đúng nghĩa.

Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner
Trước đó, ngày 4/10 ngày Expo Day cũng đã thu hút đông đảo cộng đồng yêu thể thao đến trải nghiệm các mẫu đồng hồ mới nhất từ Garmin

Trước đó, ngày 4/10 ngày Expo Day cũng đã thu hút đông đảo cộng đồng yêu thể thao đến trải nghiệm các mẫu đồng hồ mới nhất từ Garmin như Forerunner 579/970, Instinct 3, fenix 8 AMOLED, Venu 4… cùng nhiều minigame sôi động. Cũng tại sự kiện này, giải chạy Garmin Run Vietnam 2025 còn ghi nhận sự đồng hành của các thương hiệu aminoVITAL®, Shokz, Starlux Airlines, Motive, Pocari Sweat, Sapuwa, AIA vitality, Early Morning…, tạo nên bữa tiệc thể thao đầy sắc màu trược thềm tranh tài.

Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner
Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner

Ở cự ly bán marathon 21km, Phạm Ngọc Phan xuất sắc giành ngôi vô địch nam với thành tích 1 giờ 13 phút 46 giây, và Lê Thị Hà chinh phục ngôi vị cao nhất của nữ với 1 giờ 27 phút 9 giây.

Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner
Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner

Trên đường đua 10km, Đỗ Duy Thắng và Vòng Vành Long cùng về nhất với 32 phút 59 giây, trong khi Nguyễn Khánh Ly thống trị hạng mục nữ với 37 phút 55 giây.

Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner
Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner

Và ở cự ly 5KM, hai nhà vô địch nam và nữ lần lượt là Nguyễn Văn Chính (16 phút 15 giây) và Trần Mai Bảo Ngọc (18 phút 42 giây).

Đáng chú ý, tại mùa giải năm nay, tỷ lệ nữ runner đạt gần 40% tổng số, cho thấy chạy bộ đang ngày càng phổ biến và bình đẳng hơn. Trong đó, Gen Z (13-27 tuổi) và Gen Y (28-42 tuổi) chiếm đến 80% số lượng đăng ký, thể hiện sức trẻ và động lực bền bỉ của cộng đồng chạy bộ Việt. Đặc biệt, nhiều runner Gen Z lần đầu tham dự nhưng vẫn hoàn thành trọn vẹn cự ly 21KM.

Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner

Đội ngũ pacer và pacer Garmin Running Club là hai nguồn động lực lớn giúp runner giữ vững nhịp chân và tinh thần trên đường chạy

Garmin Run Vietnam 2025 cũng ghi nhậ sự tham gia của runner kỳ cựu Kiki Huang (31 tuổi, quốc tịch Đài Loan), người từng tham dự Garmin Run tại Indonesia, Đài Bắc và lần này tiếp tục chinh phục đường chạy tại TP.HCM.

Kiki cho biết: “Điều tôi yêu thích nhất ở các giải chạy Garmin Run chính là sự giao thoa độc đáo: mỗi quốc gia mang một dấu ấn văn hóa riêng, nhưng tất cả mọi người đều hòa chung một nhịp đập của đam mê chạy bộ. Việc hệ thống giải được tổ chức tại mười quốc gia châu Á đã biến sở thích của tôi thành những hành trình đầy cảm hứng, nơi tôi vừa được khám phá những vùng đất mới, vừa được kết nối với cộng đồng có cùng chung chí hướng. Đến nay, bộ sưu tập năm chiếc huy chương là minh chứng cho những chặng đường đã qua, và mục tiêu chinh phục trọn bộ mười giải trong tương lai gần chính là động lực thôi thúc tôi. Tôi thực sự háo hức cho những cung đường và những câu chuyện khám phá đang chờ đợi ở phía trước.”

Garmin Run Vietnam 2025, điểm đến của 6.000 runner
Không chỉ là một giải chạy, Garmin Run Vietnam 2025 đã góp phần đưa hình ảnh runner Việt sánh vai cùng bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định bước tiến dài trong hành trình kiến tạo cộng đồng chạy bộ bền vững tại Việt Nam.

Đánh giá về giải chạy Garmin Run Vietnam 2025, ông Ivan Lai, Giám đốc Garmin Việt Nam chia sẻ: “Garmin Run Vietnam 2025 là minh chứng cho tinh thần bứt phá và kết nối. Với tinh thần From Zero to Hero, chúng tôi mong rằng mỗi runner đều tìm thấy động lực để khởi đầu, rèn luyện và chinh phục cột mốc mới – không chỉ trên đường chạy, mà còn trong cuộc sống hằng ngày.”

Garmin Garmin Run Vietnam 2025 giải chạy marathon

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

