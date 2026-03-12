Chuyển đổi số
Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Đức Thuận

Đức Thuận

14:42 | 12/03/2026
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa quyết định giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá năng lượng trong bối cảnh căng thẳng và chiến sự với Iran đang gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng
Theo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược.

Tối hôm qua 11/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết việc giải phóng dầu sẽ bắt đầu từ tuần tới và dự kiến mất khoảng 120 ngày để hoàn tất quá trình phân phối.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài WKRC tại Cincinnati, Tổng thống Trump khẳng định động thái này nhằm kéo giảm chi phí năng lượng cho người dân Mỹ.

“Chúng ta sẽ làm điều đó, sau đó chúng ta sẽ lấp đầy kho dự trữ trở lại,” ông Trump nói. “Tôi đã bơm đầy một lần rồi, và tôi sẽ bơm đầy thêm lần nữa. Nhưng ngay lúc này chúng ta cần giảm lượng dầu xuống một chút để giúp giá cả hạ nhiệt.”

Giá xăng tại Mỹ tăng mạnh vì chiến sự

Theo dữ liệu từ American Automobile Association (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên khoảng 3,58 USD/gallon, cao hơn gần 22% so với tháng trước, khi mức giá chỉ khoảng 2,94 USD/gallon.

Sự leo thang của cuộc chiến liên quan đến Iran đã gây ra những gián đoạn lớn đối với chuỗi cung ứng dầu toàn cầu, khiến thị trường năng lượng trở nên căng thẳng và đẩy giá nhiên liệu tăng nhanh tại Mỹ.

Kho dự trữ dầu Mỹ vẫn còn hơn 400 triệu thùng

Hiện nay, Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đang nắm giữ khoảng 415 triệu thùng dầu, tương đương 58% tổng dung lượng tối đa 714 triệu thùng.

Kho dự trữ này được thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của Joe Biden vì đã sử dụng lượng lớn dầu từ kho dự trữ này.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết chính quyền Trump có kế hoạch mua lại 200 triệu thùng dầu trong vòng một năm tới để bổ sung vào kho dự trữ.

Ông khẳng định việc tái bổ sung này sẽ được thực hiện mà không gây thêm chi phí cho người nộp thuế Mỹ.

Đợt giải phóng dầu lớn nhất trong hơn 50 năm

Quyết định của Washington được đưa ra trong bối cảnh các thành viên của International Energy Agency (IEA) vừa đạt được thỏa thuận giải phóng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Đây được xem là đợt giải phóng dầu lớn nhất trong hơn 50 năm lịch sử của IEA, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình trạng gián đoạn nguồn cung trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Theo ông Wright, thông báo của Mỹ là một phần trong nỗ lực phối hợp rộng hơn giữa các nền kinh tế lớn thuộc IEA, bao gồm hơn 30 quốc gia tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á.

