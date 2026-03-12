Ngành nhà hàng Ấn Độ đứng trước nguy cơ “tắt bếp”

Theo NRAI, khoảng 90% nhà hàng trên cả nước sử dụng bình gas LPG cho hoạt động nấu nướng. Điều này khiến ngành trở nên đặc biệt dễ tổn thương khi nguồn cung năng lượng bị gián đoạn.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn và chi phí vận hành ngày càng tăng, việc thiếu hụt nhiên liệu có thể trở thành cú đánh mạnh vào hoạt động kinh doanh của các nhà hàng.

Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Ấn Độ hiện đang kêu gọi chính phủ xếp ngành nhà hàng vào nhóm dịch vụ thiết yếu, nhằm đảm bảo nguồn cung LPG ổn định cho hoạt động kinh doanh.

Ngành công nghiệp gần 80 tỷ USD đối mặt rủi ro

Ngành nhà hàng tại Ấn Độ hiện là một trong những lĩnh vực dịch vụ lớn nhất của nền kinh tế.

Theo số liệu từ NRAI, ngành này có hơn 500.000 nhà hàng, tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 5,7 nghìn tỷ rupee (tương đương gần 79 tỷ USD) và cung cấp việc làm cho hơn 8 triệu lao động.

Nếu nguồn cung LPG tiếp tục bị hạn chế, nguy cơ đóng cửa hàng loạt nhà hàng và mất việc làm trong ngành dịch vụ có thể trở thành hiện thực.

Theo dữ liệu từ S&P Global, Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới, với mức tiêu thụ khoảng 31,3 triệu tấn trong năm tài chính 2025.

Tuy nhiên, sản lượng trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 41% nhu cầu, khiến quốc gia này phải phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu.

Ông Manish Sejwal thuộc Rystad Energy cho biết Ấn Độ nhập khẩu khoảng 67% nhu cầu LPG, trong đó gần 90% lượng nhập khẩu phải đi qua Eo biển Hormuz.

Đây là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này cũng có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng LPG của Ấn Độ.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đang cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của các nền kinh tế châu Á vào các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Nếu tình hình leo thang và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, không chỉ thị trường dầu mỏ mà cả nguồn cung LPG và nhiều loại nhiên liệu khác cũng có thể chịu tác động.

Đối với Ấn Độ, nơi hàng trăm nghìn nhà hàng phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu này, nguy cơ “tắt bếp” có thể trở thành một cú sốc lớn đối với ngành dịch vụ của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.

Nguồn cung LPG bị siết chặt

Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ vừa chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước ưu tiên cung cấp LPG cho khoảng 330 triệu hộ gia đình, những người sử dụng gas làm nhiên liệu nấu ăn chính.

Bên cạnh đó, hơn 3 triệu doanh nghiệp sử dụng bình LPG thương mại cũng nằm trong diện được phân bổ nguồn cung. Tuy nhiên, việc ưu tiên này có thể khiến các nhà hàng rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu vận hành bếp.

Theo ông Sagar Daryani, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Ấn Độ, tình hình hiện nay đã trở thành một “tình huống khủng hoảng” đối với ngành nhà hàng.

Ông cảnh báo rằng nếu nguồn cung LPG tiếp tục bị gián đoạn, nhiều nhà hàng có thể buộc phải đóng cửa trong vài ngày tới.