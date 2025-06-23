Bitcoin lao dốc xuống dưới 99.000 USD, thị trường đồng loạt bán tháo

Hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ, phần lớn là từ các lệnh đặt cược dài hạn có đòn bẩy quá mức.

Theo CNBC, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 trong phiên giao dịch cuối tuần, khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau vụ Mỹ không kích Iran, kết hợp với lo ngại lạm phát, đã kích hoạt làn sóng bán tháo dữ dội trên thị trường tiền điện tử.

Vào Chủ Nhật, giá Bitcoin từng có thời điểm rơi xuống dưới 99.000 USD, mức thấp nhất trong hơn một tháng. Ether giảm hơn 10% trong phiên, trong khi các đồng tiền điện tử khác như Solana, XRP và Dogecoin cũng ghi nhận mức giảm sâu, khiến vốn hóa toàn thị trường lao dốc mạnh.

Đến cuối ngày Chủ Nhật, thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi phục nhẹ. Bitcoin giao dịch quanh mốc dưới 101.000 USD, giảm khoảng 1% trong vòng 24 giờ. Ether cũng thu hẹp đà giảm, giao dịch ở mức khoảng 2.200 USD, tương đương mức giảm 2,5%.

Lo ngại địa chính trị và lạm phát đè nặng thị trường

Theo các chuyên gia, đợt bán tháo lần này đến từ sự kết hợp giữa yếu tố địa chính trị và các lo ngại vĩ mô. Iran được cho là đã đe dọa sẽ chặn Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiếm tới 20% nguồn cung dầu toàn cầu. JPMorgan cảnh báo, nếu kịch bản đó xảy ra, giá dầu có thể tăng vọt lên mức 130 USD một thùng.

Một công ty nghiên cứu vĩ mô nhận định, cú sốc giá dầu như vậy có thể đẩy lạm phát Mỹ quay trở lại mốc 5%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2023 - thời điểm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn đang mạnh tay nâng lãi suất.

Triển vọng lạm phát tăng trở lại khiến giới đầu tư phải đánh giá lại kỳ vọng về chu kỳ lãi suất và buộc phải rút khỏi các tài sản rủi ro như tiền mã hóa.

Mặc dù thường được quảng bá như một hàng rào chống lạm phát, song hiện tại Bitcoin lại đang thể hiện đặc điểm giống với cổ phiếu công nghệ có độ biến động cao. Theo công ty dữ liệu tiền điện tử Kaiko, mối tương quan giữa Bitcoin và chỉ số Nasdaq đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, sau khi chạm mức thấp trong nhiều tháng đầu năm - thời điểm dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Động thái rút lui cũng bắt đầu xuất hiện từ các tổ chức. Theo dữ liệu của CoinGlass, từ thứ Hai đến thứ Tư tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã hút ròng hơn 1,04 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng tiền vào đã sụt mạnh vào cuối tuần, khi mức hút ròng bằng 0 vào thứ Năm và chỉ đạt 6,4 triệu USD vào thứ Sáu.

Đáng chú ý, sự sụt giảm này trùng với thời điểm Tổng thống Donald Trump rời hội nghị G7 sớm và tuyên bố sẽ xem xét lại các lựa chọn của Mỹ đối với Iran trong vòng hai tuần tới - một động thái khiến rủi ro địa chính trị thêm phần khó lường.

Hơn 1 tỷ USD bị thanh lý chỉ trong 24 giờ

Không chỉ yếu tố tâm lý, một sự cố kỹ thuật cũng khiến đà bán tháo trở nên nghiêm trọng hơn. Theo CoinGlass, việc giá Bitcoin thủng mốc 99.000 USD đã kích hoạt hàng loạt lệnh thanh lý tự động (liquidation) trên các nền tảng giao dịch phái sinh lớn như Binance và Bybit.

Trong 24 giờ tính đến cuối Chủ Nhật, hơn 1 tỷ USD giá trị vị thế tiền điện tử đã bị thanh lý, trong đó trên 95% đến từ các lệnh mua khống (long), cho thấy mức độ "đặt cược" quá lớn của thị trường trước cuối tuần.