Bitcoin và Ethereum đồng loạt lao dốc khi đợt bán tháo tiền điện tử lan rộng

Bitcoin và Ethereum giảm mạnh vào hôm nay 1/12.

Lúc 8h18 sáng tại London, Bitcoin được giao dịch quanh mức 86.553 USD, giảm 5,3% so với 24 giờ trước đó. Ethereum cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo, mất 6,4%, lùi về 2.836 USD.

Những đồng tiền lớn khác như Solana giảm hơn 7%, xuống khoảng 127 USD, còn Dogecoin bốc hơi 8%, tiếp tục thể hiện sự mong manh của nhóm tài sản rủi ro trong bối cảnh biến động mạnh.

Áp lực từ Trung Quốc lan ra thị trường châu Á

Tại châu Á, tuyên bố mới đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), cảnh báo về các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài sản số, đã ngay lập tức tác động đến tâm lý thị trường. Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến tài sản số niêm yết tại Hồng Kông đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần.

Đà giảm của tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh tâm lý rủi ro toàn cầu suy yếu. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát những tín hiệu từ kinh tế Mỹ, đặc biệt là khả năng hoãn cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Song song với đó, những lo ngại dai dẳng về định giá quá cao của các công ty liên quan đến AI cũng khiến thị trường chứng khoán chao đảo trong tháng 11, kéo theo sự biến động mạnh ở thị trường crypto.

Với hàng loạt yếu tố bất lợi, giới phân tích cảnh báo thị trường tiền điện tử có thể còn đối mặt thêm nhiều áp lực trong thời gian tới, nhất là khi các yếu tố vĩ mô chưa tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn quay trở lại nhóm tài sản rủi ro.