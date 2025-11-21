Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Ảnh minh họa: Getty.

Trong phiên sáng 21/11, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,57%, còn Topix mất 0,72%. Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán mạnh, dẫn đầu là SoftBank với mức giảm hơn 10%. Các mã lớn khác như Advantest mất hơn 9%, Tokyo Electron giảm gần 6%, Lasertec giảm gần 5% và Renesas Electronics giảm 1,95%.

Lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 10 tăng mạnh nhất kể từ tháng 7, phù hợp dự báo, củng cố quan điểm rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể sớm tăng lãi suất.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 4,09%, còn Kosdaq mất 3,01%. Hai cổ phiếu dẫn dắt thị trường là Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt giảm 4% và 9%.

Thị trường Úc cũng không tránh khỏi xu hướng chung, với S&P/ASX 200 giảm 1,3%. Tại Hồng Kông, Hang Seng mở cửa giảm 1,88%, còn chỉ số công nghệ Hang Seng giảm 2,33%. Cổ phiếu Baidu giảm 6%, Xiaomi mất 4,51% và Tencent giảm 2,25%.

Nhóm xe điện cũng chịu áp lực bán mạnh. BYD giảm 2,68%, trong khi Nio và Li Auto lần lượt mất gần 6% và 2%. Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số CSI 300 giảm 1,13%.

Cùng thời điểm, thị trường Ấn Độ diễn biến tiêu cực hơn nhưng mức giảm nhẹ hơn, với Nifty 50 giảm 0,1% và BSE Sensex mất 0,33%.

Trong khi đó, thị trường tiền số tiếp tục giảm sâu. Bitcoin giảm 0,91% xuống còn 85.550 USD, mức thấp nhất trong bảy tháng. Ether chạm đáy kể từ tháng 7 trước khi hồi nhẹ nhưng vẫn giảm 1,08% còn 2.802,81 USD.

Tại Mỹ, nhóm cổ phiếu AI dẫn đầu xu hướng đảo chiều mạnh. Oracle và AMD đều chìm trong sắc đỏ, trong khi Nvidia đảo ngược đà tăng và đóng cửa giảm gần 3%. Động thái này diễn ra sau báo cáo việc làm tốt hơn dự đoán, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất vào tháng tới. Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện chỉ còn kỳ vọng khoảng 40% khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm.

Chốt phiên thứ năm, Nasdaq Composite giảm 2,16% sau khi có lúc tăng 2,6%. Dow Jones mất 0,84%, còn S&P 500 giảm 1,56% dù trước đó tăng gần 2%.