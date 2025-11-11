Thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng nhờ cổ phiếu AI phục hồi

Bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn ở Osaka hướng về Sông Dojima, chúng ta có thể thấy đường chân trời hiện đại của thành phố Osaka trong bức ảnh, đây là bức ảnh tuyệt đẹp về cảnh hoàng hôn với màu cam rực rỡ trên thành phố hiện đại. Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương mở cửa đồng loạt tăng điểm theo đà hưng phấn từ Phố Wall, sau khi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo bứt phá mạnh trở lại.

Tại Mỹ, cổ phiếu Nvidia tăng 5,8%, dẫn đầu mức tăng của S&P 500, trong khi Alphabet (Google) tăng 4% và Microsoft tăng 1,9%, khép lại chuỗi tám phiên giảm liên tiếp. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ lớn giúp Nasdaq Composite tăng 2,27%, S&P 500 tăng 1,54% và Dow Jones tăng 0,81%, chốt phiên ở 47.368,63 điểm.

Tác động tích cực này lan sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương sáng nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,91%, trong khi Topix nhích thêm 0,52%. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng mạnh 1,94%, nối dài chuỗi hai phiên hồi phục, còn Kosdaq- nơi tập trung các cổ phiếu công nghệ vốn hóa nhỏ - cũng tăng 1,38%.

Tại Úc, S&P/ASX 200 tăng 0,25%, trong khi hợp đồng tương lai Hang Seng của Hồng Kông cho thấy khả năng mở cửa thấp hơn nhẹ, ở mức 26.643 điểm, so với mức đóng cửa trước đó 26.649 điểm.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ ít biến động trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng dù xu hướng tăng đang chiếm ưu thế.

Các nhà phân tích nhận định, động lực từ nhóm cổ phiếu AI có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường đang hướng tới các báo cáo lợi nhuận quý IV và thông tin về chính sách lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).