Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng mạnh nhờ sóng cổ phiếu công nghệ và động lực từ Hàn Quốc. Hình minh họa: Cảnh quan của Thành phố quốc tế Songdo, Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Getty.

Ngày 4/6/2025, Thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở cửa với sắc xanh lan rộng, nối tiếp đà tăng từ Phố Wall khi cổ phiếu công nghệ dẫn dắt xu hướng toàn cầu. Đặc biệt, Hàn Quốc nổi bật với mức tăng vượt trội sau khi ứng viên đối lập Lee Jae-myung giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống bất thường.

Phố Wall thăng hoa, Nvidia vượt mặt Microsoft

Đêm qua theo giờ Việt Nam, Phố Wall khởi sắc mạnh mẽ khi nhà đầu tư đổ dồn vào nhóm cổ phiếu công nghệ. Nvidia, cái tên được yêu thích trong làn sóng AI toàn cầu, tăng gần 3% và chính thức vượt qua Microsoft về vốn hóa thị trường, đánh dấu lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ tháng 1 năm nay. Các công ty bán dẫn lớn khác như Broadcom và Micron Technology cũng lần lượt tăng hơn 3% và 4%, tiếp sức mạnh mẽ cho đà tăng của thị trường Mỹ.

Chốt phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 0,58% lên 5.970,37 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cộng thêm 214,16 điểm, tương đương 0,51%, lên mức 42.519,64 điểm. Nasdaq Composite dẫn đầu khi tăng 0,81%, đóng cửa ở 19.398,96 điểm, thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Tâm lý thị trường còn được thúc đẩy bởi báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững vàng bất chấp lo ngại từ các rủi ro thuế quan.

Cổ phiếu Hàn Quốc bứt phá sau bầu cử, Kospi lập đỉnh 10 tháng

Dẫn đầu đà tăng khu vực là Hàn Quốc. Sau kết quả cuộc bầu cử tổng thống bất thường với chiến thắng thuộc về ông Lee Jae-myung - lãnh đạo đảng đối lập, thị trường chứng khoán nước này tăng vọt trong bối cảnh kỳ vọng chính trị sẽ ổn định và các biện pháp kích thích kinh tế sẽ sớm được triển khai.

Tính đến 9h40 sáng theo giờ địa phương, chỉ số Kospi tăng 2,05% lên 2.754,42 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 1/8/2024. Chỉ số Kosdaq vốn hóa nhỏ tăng 1,4%. Tính từ đầu năm, Kospi đã tăng 14,57% trong khi Kosdaq tăng 10,46%.

Mức tăng trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Cổ phiếu SK Hynix, nhà sản xuất chip lớn thứ hai của Hàn Quốc, tăng mạnh 6,02%. SK Inc tăng 5,63%, HD Hyundai tăng 5,23% và Woori Financial Group tăng 4,92%. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Samsung Electronics tăng 1,06%, LG Energy Solutions tăng 1,23% và Samsung SDI tăng 0,58%.

Lạm phát Hàn Quốc hạ nhiệt, củng cố chính sách tiền tệ nới lỏng

Thông tin hỗ trợ thêm cho đà tăng đến từ dữ liệu kinh tế. Cục Thống kê Hàn Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,1% so với tháng trước, đồng thời chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất trong 5 tháng, thấp hơn dự báo 2,1% từ các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát.

Diễn biến này càng củng cố quyết định của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trong việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuần trước, cơ quan này đã hạ lãi suất lần thứ tư liên tiếp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chịu sức ép từ thuế quan của Mỹ.

Các thị trường khu vực khác cũng đồng loạt tăng

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 0,83% và chỉ số Topix tăng 0,47%. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,54% trong phiên giao dịch đầu ngày khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo GDP quý I. Theo khảo sát của Reuters, GDP quý I của Úc được dự đoán tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện nhẹ so với mức 1,3% của quý trước.

Trong khi đó, chỉ số tương lai Hang Seng của Hồng Kông ghi nhận ở mức 23.397 điểm, cho thấy xu hướng mở cửa có thể yếu hơn mức đóng cửa trước đó là 23.512,49 điểm.

Cú hích từ cổ phiếu công nghệ toàn cầu, cộng với động lực chính trị và kinh tế tích cực tại Hàn Quốc, đang tiếp thêm nhiên liệu cho đà phục hồi của thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Với lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và chính sách hỗ trợ tăng trưởng rõ ràng, khu vực này có nhiều cơ sở để tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ tài chính toàn cầu trong những tháng tới.