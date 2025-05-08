Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi thông tin cập nhật về các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent và người đồng cấp Trung Quốc sẽ họp tại Thụy Sĩ vào tuần này để giải quyết các vấn đề thương mại và kinh tế. Ảnh: Getty.

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mới đây đã ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 7/5/2025, ngay sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 4,25% - 4,5%. Quyết định này phản ánh sự thận trọng của Fed trước những bất ổn kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản mở cửa với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,25%, trong khi chỉ số Topix giảm nhẹ 0,11%. Hàn Quốc cũng ghi nhận diễn biến tích cực với chỉ số Kospi tăng 0,21% và Kosdaq tăng 0,58%. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Úc lại diễn biến chững lại với chỉ số S&P/ASX 200 gần như đi ngang.

Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 của đại lục giao dịch không biến động đáng kể, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng nhẹ 0,24%. Các diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khu vực trước quyết định của Fed và những tín hiệu từ nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Philippines ghi nhận tăng trưởng GDP quý I/2025 đạt 5,4%, cao hơn mức tăng 5,3% của quý trước nhưng thấp hơn dự báo 5,7% từ các nhà phân tích. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế Philippines đến từ các lĩnh vực sản xuất, tài chính – bảo hiểm và bán buôn – bán lẻ.

Cùng thời điểm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thông báo cắt giảm lãi suất repo ngược kỳ hạn 7 ngày từ 1,5% xuống còn 1,4%. Động thái này được cho là nhằm bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính, hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu và tác động từ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số S&P 500 của Mỹ tăng 0,43%, Nasdaq Composite tăng 0,27%, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 284,97 điểm, tương đương 0,7%. Những diễn biến này cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư Mỹ trước các tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Giới phân tích nhận định, quyết định của Fed cho thấy sự thận trọng trước các rủi ro kinh tế toàn cầu, đặc biệt là áp lực từ lạm phát và bất ổn thương mại. Trong khi đó, các nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang nỗ lực duy trì tăng trưởng và ổn định thị trường tài chính.