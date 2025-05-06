Thị trường chứng khoán Mỹ trầm lắng trước cuộc họp Fed

Phố Wall trầm lắng trước cuộc họp Fed. Về mặt kinh tế, dữ liệu về thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ trong tháng 3 sẽ được công bố vào hôm nay 6/5.

Thị trường đi ngang, chuỗi tăng điểm bị cắt đứt

Tính đến tối thứ Hai (giờ Mỹ), hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 gần như không đổi. Nasdaq-100 giảm nhẹ 0,2% trong khi Dow Jones Futures chỉ nhích nhẹ dưới 10 điểm.

Trước đó, trong phiên giao dịch chính, S&P 500 giảm 0,6%, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 9 ngày, đây là đợt leo dốc dài nhất kể từ năm 2004. Nasdaq Composite mất 0,7%, còn Dow Jones giảm 0,2%. Động thái bán ra diễn ra đồng loạt khi giới đầu tư điều chỉnh danh mục trước thềm cuộc họp của Fed và theo dõi sát diễn biến về chính sách thuế quan mới từ Nhà Trắng.

Fed họp chính sách, kỳ vọng cắt giảm lãi suất thấp

Cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed sẽ bắt đầu vào thứ Ba và kết thúc bằng tuyên bố lãi suất vào chiều thứ Tư (giờ Mỹ). Theo công cụ theo dõi của CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp này chỉ ở mức 2,7%. Tuy vậy, mọi sự chú ý vẫn dồn vào phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell về triển vọng kinh tế, đặc biệt là cách Fed định hướng chính sách giữa lúc bất ổn thương mại quay trở lại.

Megan Horneman, Giám đốc đầu tư tại Verdence Capital Advisors, nhận định: “Các rủi ro từ chuỗi cung ứng và đà chững lại của tăng trưởng, nếu có cũng sẽ chỉ ở mức độ tạm thời. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể khiến Fed rơi vào thế khó trong điều hành chính sách lãi suất.”

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật tái khẳng định sẽ không ngần ngại sử dụng công cụ thuế quan với các đối tác “thiếu thiện chí”. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sau đó cho biết Mỹ “đang tiến rất gần đến một số thỏa thuận”, ám chỉ khả năng dỡ bỏ rào cản thương mại trong tuần này.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế về 0% đối với một số mặt hàng nhằm tránh leo thang căng thẳng. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có một thỏa thuận chính thức nào được công bố giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn.

Cổ phiếu chao đảo sau giờ giao dịch vì báo cáo lợi nhuận trái chiều

Ngay sau khi phiên giao dịch chính khép lại, thị trường chứng kiến làn sóng điều chỉnh mạnh ở nhiều cổ phiếu tên tuổi, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước mùa công bố lợi nhuận quý I đang diễn ra đầy biến động.

Palantir Technologies, một trong những đại diện nổi bật của ngành công nghệ quốc phòng, bất ngờ lao dốc gần 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý I. Dù thu nhập điều chỉnh đạt 13 cent mỗi cổ phiếu, đúng như dự báo của giới phân tích và doanh thu đạt 884 triệu USD, vượt mức kỳ vọng 863 triệu USD, cổ phiếu này vẫn bị bán tháo. Các nhà đầu tư tỏ ra thất vọng vì thiếu những tín hiệu rõ ràng về tăng trưởng bứt phá trong tương lai, giữa lúc môi trường chính sách trở nên bất định.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với Vertex Pharmaceuticals. Gã khổng lồ công nghệ sinh học này để mất 2% giá trị sau khi công bố lợi nhuận quý I không như mong đợi. Thu nhập điều chỉnh đạt 4,06 USD/cổ phiếu, thấp hơn so với mức ước tính 4,32 USD của thị trường. Doanh thu đạt 2,77 tỷ USD, hụt khá xa so với kỳ vọng 2,85 tỷ USD. Động thái này đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì đà tăng trưởng của Vertex trong giai đoạn tới, đặc biệt khi ngành dược sinh học đang chịu áp lực từ cả chi phí nghiên cứu lẫn khung pháp lý mới.

Trong khi đó, Mattel, nhà sản xuất đồ chơi nổi tiếng, cũng không tránh khỏi đợt điều chỉnh khi cổ phiếu giảm 2,5%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ban lãnh đạo công ty tuyên bố tạm dừng đưa ra hướng dẫn tài chính cho cả năm 2025, viện dẫn sự bất ổn từ chính sách thuế quan toàn cầu. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại về tính ổn định trong triển vọng dài hạn, mặc dù kết quả quý I của Mattel thực tế đã vượt dự báo của giới phân tích.

Thị trường Phố Wall đang bước vào một tuần then chốt với sự kết hợp giữa bất ổn chính sách thương mại, cuộc họp của Fed và mùa báo cáo thu nhập. Trong khi chính quyền Trump tăng tốc mặt trận thuế quan nhằm củng cố vị thế đàm phán toàn cầu, giới đầu tư tiếp tục loay hoay tìm hướng đi trước những tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế.