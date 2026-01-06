Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương mở cửa trái chiều sau đợt tăng kỷ lục toàn cầu, nhà đầu tư theo dõi căng thẳng Venezuela

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,12%, trong khi Topix bật tăng 1,48%, vươn lên mức cao kỷ lục mới, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với thị trường nội địa.

Ở Hàn Quốc, Kospi giảm 0,85%, trái ngược với Kosdaq, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhích nhẹ 0,09%.

Tại Úc, chỉ số ASX/S&P 200 giảm 0,42%, chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu tài nguyên và tài chính.

Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông diễn biến phân hóa. Chỉ số Hang Seng tăng 0,7%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục đi ngang, cho thấy tâm lý thận trọng trước các yếu tố bên ngoài.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như không biến động trong những giờ đầu giao dịch tại châu Á, khi nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng về diễn biến địa chính trị và giá năng lượng.

Giá dầu thô giảm nhẹ giữa bất ổn chính trị tại Venezuela vụ bắt giữ Tổng thống Maduro Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày Chủ nhật, trong bối cảnh tình hình chính trị tại Venezuela rơi vào ...

Trước đó, phố Wall đã tăng điểm mạnh trong phiên đầu tuần, bất chấp căng thẳng leo thang tại Venezuela. Giá dầu thô đi lên, song giới đầu tư đặt cược rằng động thái quân sự của Mỹ sẽ không kích hoạt một cuộc xung đột địa chính trị trên diện rộng.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 594,79 điểm (1,23%), đóng cửa ở mức 48.977,18 điểm và lập đỉnh lịch sử mới trong phiên.

S&P 500 tăng 0,64%, chốt tại 6.902,05 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,69%, lên 23.395,82 điểm.

Diễn biến này cho thấy thị trường toàn cầu hiện vẫn ưu tiên kỳ vọng tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp, song các rủi ro địa chính trị, đặc biệt tại khu vực Mỹ Latinh, vẫn là yếu tố có thể gây biến động mạnh trong ngắn hạn.