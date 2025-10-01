Thị trường Châu Á giao dịch trái chiều sau khi phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Ở châu Á, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vào cuối thứ Tư 1/10.

Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương vừa công bố khảo sát Tankan quý 3 – chỉ số đo lường tâm lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy mức lạc quan của các nhà sản xuất lớn tăng nhẹ lên +14, từ +13 của quý trước, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng +15 theo khảo sát của Reuters. Trong khi đó, chỉ số phi sản xuất giữ nguyên ở mức +34, cho thấy niềm tin ổn định của các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực sản xuất.

Dù kết quả khả quan, thị trường Nhật Bản vẫn giảm điểm, với chỉ số Nikkei 225 mất 1,05% và Topix giảm mạnh 1,52%. Ngược lại, thị trường Hàn Quốc khởi sắc khi Kospi tăng 0,68% và Kosdaq tăng 0,77%. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 lùi 0,25%. Thị trường Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đóng cửa nghỉ lễ.

Giới đầu tư châu Á cũng hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ được công bố cuối ngày.

Trên Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt tăng bất chấp rủi ro đóng cửa chính phủ. Chỉ số S&P 500 tăng 0,41% lên 6.688,46 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,31% lên 22.660,01 điểm. Dow Jones cũng nhích 81,82 điểm, tương đương 0,18%, và đóng cửa ở mức kỷ lục mới 46.397,89 điểm.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư Mỹ vẫn vững vàng, tập trung vào triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp hơn là lo ngại ngắn hạn về chính phủ.

Diễn biến trái chiều trong ngày cho thấy Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương vẫn đang chịu tác động đan xen từ dữ liệu kinh tế khu vực và tâm lý lạc quan trên Phố Wall.