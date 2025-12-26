Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Các thị trường châu Á mở cửa tăng điểm trong bối cảnh giao dịch thưa thớt do kỳ nghỉ lễ; giá bạc đạt mức cao kỷ lục mới. Ảnh: Getty.

Giá bạc tăng dựng đứng, phản ánh tâm lý né rủi ro

Giá bạc giao ngay tăng hơn 4% trong phiên, đạt 74,89 USD/ounce, vượt đỉnh thiết lập hồi giữa tuần và chính thức xác lập kỷ lục lịch sử mới. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng hơn 159%, trở thành một trong những tài sản có mức sinh lời cao nhất toàn cầu.

Đà tăng mạnh của bạc diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư ngày càng thận trọng với các tài sản rủi ro. Lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo, cùng với sự bất định xung quanh lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn và kim loại quý.

Vì sao giá bạc tăng vọt? Giá bạc đang trở thành tâm điểm của thị trường hàng hóa toàn cầu khi tăng tới 113% trong năm 2025, lần đầu tiên vượt ...

Nhật Bản dẫn dắt đà tăng, lạm phát Tokyo vẫn trên mục tiêu

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,47%, trong khi Topix tăng 0,27%, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu bất động sản và công nghệ. Cổ phiếu nhà phát triển game Nexon tăng 2,17%, còn tập đoàn công nghệ SoftBank tăng 2,06%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.

Cùng ngày, số liệu chính thức cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Tokyo tăng 2,3% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Dù thấp hơn mức dự báo 2,5% của Reuters và mức 2,8% của tháng 11, con số này vẫn củng cố kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục theo đuổi lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Lạm phát tại Tokyo thường được coi là chỉ báo sớm cho xu hướng giá cả trên toàn quốc, do đó vẫn đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Chứng khoán Hàn Quốc khởi sắc, Trung Quốc điều chỉnh nhẹ

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,53%, trong khi Kosdaq tăng 0,42%, phản ánh tâm lý tích cực lan tỏa trong khu vực dù thanh khoản hạn chế.

Ngược lại, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm nhẹ 0,15% ngay khi mở cửa, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường đại lục.

Trong khi đó, thị trường Úc và Hồng Kông đóng cửa nghỉ lễ, khiến hoạt động giao dịch trong khu vực nhìn chung khá trầm lắng.

Phố Wall lập đỉnh, hỗ trợ tâm lý thị trường châu Á

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á, nối tiếp đà hưng phấn từ Phố Wall. Trước đó, chỉ số S&P 500 tăng 0,32% và lập kỷ lục mới ở mức 6.932,05 điểm.

Dow Jones Industrial Average tăng 288,75 điểm, tương đương 0,60%, chốt phiên tại 48.731,16 điểm, cũng là mức đóng cửa cao nhất lịch sử. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 0,22%, kết thúc phiên ở 23.613,31 điểm.

Đà lập đỉnh liên tiếp của thị trường Mỹ tiếp tục đóng vai trò là lực đỡ tâm lý quan trọng cho các thị trường toàn cầu, ngay cả trong giai đoạn giao dịch thưa thớt cuối năm.