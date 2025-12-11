Kinh tế số
Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương quay đầu giảm điểm sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed

Đức Thuận

Đức Thuận

13:37 | 11/12/2025
Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt đánh mất đà tăng đầu phiên trong ngày 11/12, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bất ngờ cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm 2025 và phát tín hiệu tạm dừng chu kỳ nới lỏng.
Thị trường châu Á – Thái Bình Dương quay đầu giảm điểm sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed
Các thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương quay đầu giảm điểm sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed

Fed hạ lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, xuống mức 3,5%–3,75%, đồng thời khẳng định sẽ thận trọng quan sát diễn biến kinh tế trong thời gian tới. Chủ tịch Jerome Powell cho biết việc giảm lãi suất đưa Fed vào “vị thế thuận lợi”, song lưu ý các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt tiếp tục góp phần đẩy lạm phát tăng.

Đồng đô la Mỹ trượt xuống 98,54 – mức thấp nhất kể từ 21/10, phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ mềm hơn.

Tại châu Á, các chỉ số chủ lực đều đảo chiều giảm:

Nikkei 225 giảm 0,58%, Topix mất 0,52% dù mở cửa trong sắc xanh.

Kospi Hàn Quốc giảm 0,56%, Kosdaq mất 0,36%.

Hang Seng Hồng Kông suy yếu, trong khi CSI 300 Trung Quốc đại lục chỉ còn tăng 0,1% trước khi giảm nhẹ.

ASX 200 của Úc giao dịch kém tích cực, chỉ nhích nhẹ dưới tham chiếu.

Cổ phiếu ZTE Corp lao dốc hơn 5% sau thông tin hãng có thể phải trả trên 1 tỷ USD để giải quyết cáo buộc hối lộ nước ngoài tại Mỹ, theo Reuters.

Cùng với việc giảm lãi suất, Fed cũng thông báo tiếp tục mua 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc từ thứ Sáu, khiến lợi suất trái phiếu ngắn hạn hạ nhiệt. Ngân hàng trung ương đồng thời loại bỏ nhận định thị trường lao động “vẫn ở mức thấp”, cho thấy trọng tâm đang chuyển sang hỗ trợ tăng trưởng.

Phố Wall phản ứng tích cực: Dow Jones tăng 1,1%, S&P 500 tăng 0,7% và Nasdaq Composite tăng 0,3%.

Fed cắt giảm lãi suất thị trường châu Á chứng khoán giảm điểm Powell USD suy yếu Nikkei 225 Kospi Hang Seng ZTE lợi suất trái phiếu

