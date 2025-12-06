Cloudflare lại trục trặc, người dùng toàn cầu liên tục gặp lỗi truy cập web

Người dùng internet khắp thế giới sáng nay liên tục gặp thông báo “500 Internal Server Error” khi truy cập các trang web quen thuộc. Sự cố xuất phát từ Cloudflare, nền tảng hạ tầng đang hỗ trợ hàng triệu website, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

Theo trang trạng thái của Cloudflare, trục trặc xuất hiện từ khoảng 16 giờ chiều nay 5/12 và ảnh hưởng trực tiếp tới Dashboard và API – hai công cụ quản trị quan trọng của nhà phát triển và doanh nghiệp. Hệ thống quản lý tự động, các tích hợp và quy trình vận hành phụ thuộc vào hai dịch vụ này đều gặp gián đoạn.

Cloudflare cập nhật trạng thái lỗi trên trang chủ. Ảnh màn hình

Hiệu ứng domino nhanh chóng lan ra các dịch vụ phụ thuộc Cloudflare. Nhiều ứng dụng giao dịch như Zerodha, Groww hay Angel One không thể đăng nhập, người dùng gặp khó khi đặt lệnh ngay trong giờ giao dịch. Canva, các dịch vụ AI như Claude hay Perplexity, thậm chí cả trang theo dõi lỗi Downdetector đều chậm hoặc ngừng hoạt động.

Đến thời điểm hiện tại, người dùng đã ghi nhận các trang web hoạt động bình thường. Cloudflare cho biết bản sửa lỗi đã được triển khai và đang tiếp tục theo dõi để đảm bảo hệ thống ổn định.