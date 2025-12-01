Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AIR SNES – đôi giày thể thao Nike tích hợp máy chơi game SNES.

Sản phẩm mang tên AIR SNES, thực chất là phiên bản tùy chỉnh từ mẫu giày Nike Air Max 90. Dù thiết kế không quá cầu kỳ, đôi giày vẫn mang đậm chất retro, lấy cảm hứng từ màu sắc và kiểu dáng quen thuộc của hệ máy SNES huyền thoại.

Đôi giày được trang bị Raspberry Pi Zero W chạy trình giả lập RetroPie, toàn bộ phần cứng được tùy biến để đặt gọn trong phần lưỡi gà. Thiết bị có pin đủ cho khoảng 30 phút chơi liên tục và được tích hợp cổng HDMI ngay trên thân giày.

Người chơi có thể trải nhiệm game chỉ bằng cách kết nối... giày với màn hình.

Về điều khiển, AIR SNES hỗ trợ tay cầm SNES nguyên bản, đồng thời tương thích với bộ 8BitDo Mod Kit kết nối qua Bluetooth với Raspberry Pi. Tất cả cấu phần này biến đôi giày thành một hệ console thu nhỏ hoàn chỉnh, có thể chơi những tựa game kinh điển.

Để giữ đúng chất hoài cổ của thập niên 90, tín hiệu hình ảnh từ cổng Mini HDMI được chuyển đổi sang chuẩn Analog (RCA) thông qua bộ chuyển đổi tích hợp để kết nối với TV.

Một số hình ảnh của dự án AIR SNES

Theo chia sẻ trong thông cáo gửi tới Engadget, Bonzanini cho biết ý tưởng nảy sinh sau khi ông quan sát nhiều màn hợp tác giữa các thương hiệu giày thể thao và các dòng game nổi tiếng. Ông tự hỏi liệu một đôi giày mang phong cách trò chơi có thể biến thành một máy chơi game thật hay không. AIR SNES chính là câu trả lời cho câu hỏi đó.

Dù thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu thích văn hóa sneaker và game thủ retro, tác giả xác nhận AIR SNES chỉ là một sản phẩm nghệ thuật độc bản và hiện không có kế hoạch thương mại hóa hay sản xuất đại trà.