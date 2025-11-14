Gaming
Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Thành Biên

Thành Biên

12:26 | 14/11/2025
Trong một cuộc phỏng vấn đây, Giám đốc Tài chính của Sony, bà Lin Tao đã xác nhận rằng PlayStation 5 vẫn đang ở giữa vòng đời của mình và hãng sẽ tiếp tục kéo dài tuổi thọ của hệ máy này trong nhiều năm tới.
PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình
PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Trong khi cuộc tranh luận về thời điểm các console thế hệ tiếp theo ra mắt vẫn đang diễn ra, cả Xbox và PlayStation đều giữ kín kế hoạch của mình. Xbox ít nhất đã gợi ý rằng phần cứng sắp tới của họ sẽ là một thiết bị lai giữa PC/console. Tuy nhiên, Sony vẫn im lặng về PS6, với thông tin chủ yếu đến từ các nguồn tin nội bộ.

Cuối cùng, gã khổng lồ Nhật Bản đã lên tiếng về kế hoạch của mình. Phát biểu trong báo cáo tài chính quý 2 năm tài chính 2026, giám đốc tài chính của Sony, Lin Tao, tiết lộ rằng công ty có kế hoạch kéo dài vòng đời của PS5:

“Chúng tôi nhận thấy vòng đời console ngày nay dài hơn trước. PS4 phát hành từ 2013 mà đến nay vẫn có hàng triệu người chơi mỗi ngày.

Với PS5, hành trình đó vẫn đang tiếp diễn – chúng tôi muốn mở rộng tuổi thọ và tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.”

“Chúng tôi tin rằng PS5 mới chỉ ở giữa cuộc hành trình và dự định sẽ mở rộng nó hơn nữa,” bà Lin Tao tuyên bố.

Bà Lin Tao - Giám đốc Tài chính của Sony
Bà Lin Tao - Giám đốc Tài chính của Sony

Bà Lin Tao nhắc lại rằng có rất nhiều người dùng đang tích cực thưởng thức chiếc console này và vì lý do đó, Sony không thấy có lý do gì để sớm dừng lại. Thông tin này phù hợp với những gì các nhà phân tích nội bộ đã tuyên bố trước đây về việc phần cứng thế hệ tiếp theo có thể ra mắt vào “cuối năm 2029”.

Việc phát hành PS5 Pro dường như cũng đóng một vai trò trong quyết định này. Theo các báo cáo trước đây, năng lực phần cứng của phiên bản Pro có thể hỗ trợ thế hệ hiện tại cho đến năm 2029.

Hơn nữa, việc phiên bản console tiêu chuẩn vẫn đang hoạt động xuất sắc với các tựa game AAA khiến quyết định của Sony trở nên hợp lý. Sony đang khẳng định lại phương pháp tiếp cận "đa thế hệ" (multi-generational), tức là hỗ trợ dài hạn cho các hệ máy console hiện tại, ngay cả khi thế hệ mới đã ra mắt.

Tuyên bố này của bà Lin Tao có thể xem như Đây là một tín hiệu tích cực cho game thủ, đảm bảo việc hỗ trợ và nội dung trên PS5 sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa PS6 sẽ bị trì hoãn đến năm 2030. Các báo cáo vẫn cho thấy PS6 có thể ra mắt vào năm 2027.

