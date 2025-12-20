Chuyển động số
Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hùng Cường

Hùng Cường

15:26 | 20/12/2025
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Hội nghị REV-ECIT tiếp tục phát huy vai trò là không gian kết nối trí tuệ, kết nối hợp tác và kết nối nguồn lực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị REV-ECIT 2025, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Hội nghị REV-ECIT tiếp tục phát huy vai trò là không gian kết nối trí tuệ, kết nối hợp tác và kết nối nguồn lực.

Hội cần đóng vai trò là "cầu nối mềm" giữa chính sách và thực tiễn, giữa các nhóm nghiên cứu với doanh nghiệp, giữa các ý tưởng khoa học với các bài toán lớn của quốc gia. Hội nghị không chỉ là nơi công bố kết quả nghiên cứu, mà cần trở thành nơi hình thành các mạng lưới hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp, nơi các ý tưởng mới được nuôi dưỡng, sàng lọc và phát triển thành các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 20/12, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phối hợp Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội khai mạc Hội nghị REV-ECIT 2025, Hội nghị được Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ TS. Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam TS. Trần Đức Lai, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các Hội chuyên ngành.. cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam...

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam, TS. Trần Đức Lai cho biết Ban tổ chức nhận được 153 bài báo từ các tác giả thuộc hơn 60 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học trên toàn quốc. Qua gần 400 lượt phản biện, Ban tổ chức chấp nhận 128 công trình để trình bày và đăng kỷ yếu, với 64 báo cáo trực tiếp trong 6 tiểu ban và 54 bài poster.

Hội nghị REV-ECIT 2025 kết nối khoa học công nghệ và chuyển đổi số
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị diễn ra đúng dịp chúng ta hân hoan chào đón gần 60 năm ngày truyền thống và 37 năm ngày thành lập Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Hội luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin, đóng vai trò tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp trí tuệ khoa học, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tri thức, TS. Trần Đức Lai chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo, TS. Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt: toàn ngành khoa học và công nghệ vừa được hợp nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp; đồng thời đang quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị REV-ECIT 2025 kết nối khoa học công nghệ và chuyển đổi số
TS. Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

"Lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng: vừa là nền tảng của hạ tầng số, vừa là không gian hội tụ của các công nghệ số then chốt, tạo ra mô hình tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ xác định một số định hướng trọng tâm năm 2026 là tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tinh thần xuyên suốt các Luật mới là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, từ “quản lý đầu vào” sang “đánh giá đầu ra”, từ sản trải sang tập trung vào các công nghệ chiến lược.

" Một định hướng quan trọng là triển khai mạnh mẽ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình, sản phẩm và phương thức kinh doanh mới, qua đó rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng và thương mại hóa; triển khai đưa tài sản trí tuệ thành tài tài sản có thể giao dịch, lưu thông trên thị trường. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, coi kết quả nghiên cứu, sáng chế, giải pháp hữu ích là tài sản thực sự của nền kinh tế, có thể định giá, góp vốn, chuyển nhượng và khai thác. Phát triển thị trường tài sản trí tuệ là cách nhanh nhất để biến tri thức thành của cải, biến nghiên cứu thành năng lực cạnh tranh quốc gia.", Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm "mở đường" thông qua thể chế, chính sách và định hướng chiến lược. Tuy nhiên, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và đội ngũ nhà khoa học mới là lực lượng trực tiếp tạo ra tri thức, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn ngay từ đầu vào quá trình đặt hàng, xác định bài toán nghiên cứu; các viện, trường cần gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của thị trường và đất nước. Sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp là điều kiện then chốt để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả. Trong mô hình này, nhà khoa học, nhà nghiên cứu không chỉ là người công bố kết quả nghiên cứu, mà là chủ thể đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Phạm Đức Long nói.

Thứ trưởng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà khoa học tiếp tục lan tỏa, phát huy mạnh mẽ tinh thần "Make in Vietnam" – sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam; chuyển mạnh từ gia công, lắp ráp sang làm chủ thiết kế, công nghệ, tiêu chuẩn, nền tảng và chuỗi giá trị.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh nhà trường xác lập hai triết lý phát triển: đào tạo nhân tài bao gồm nhân tài khoa học, nhân tài công nghệ, nhân tài đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn chặt với các bài toán lớn và yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

Hội nghị REV-ECIT 2025 kết nối khoa học công nghệ và chuyển đổi số
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết tiếp tục là trung tâm đào tạo và nghiên cứu tiên phong, nơi tri thức hàn lâm gắn chặt với các bài toán lớn của thực tiễn. Nhà trường quyết tâm khẳng định vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực và phát triển công nghệ cho hạ tầng số quốc gia, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng khẳng định.

Chiều cùng ngày, Diễn đàn "Đột phá - Sáng tạo - Kết nối: Kiến tạo hệ sinh thái số" diễn ra tại Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các chuyên gia từ cơ quan quản lý nhà nước, tổng công ty, tập đoàn, viện nghiên cứu và trường đại học lớn trong cả nước tham gia.

Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam kỳ vọng Diễn đàn tạo cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà khoa học trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp tối ưu, kiến nghị với Đảng và Nhà nước cho sự phát triển Điện tử - Truyền thông - Công nghệ thông tin, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện thành công chiến lược Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn tới.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến và kiến nghị lên Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các cơ quan chức năng về cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam vinh danh 2 tân giáo sư và 13 tân phó giáo sư trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phong hàm năm 2025, trao giải thưởng cho các công trình nghiên cứu xuất sắc và tri ân các đối tác, doanh nghiệp đồng hành phát triển khoa học công nghệ.

Phiên Báo cáo toàn thể buổi sáng ngày 20/12/2025, TS. Phạm Huy Hiệu, Trường Đại học VinUni, chủ trì phiên báo cáo toàn thể, khẳng định AI đã tạo ra nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Trong lĩnh vực y tế, người dùng chụp ảnh viên thuốc qua điện thoại, hệ thống nhận diện loại thuốc và cảnh báo nguy cơ tương tác khi dùng kết hợp. Ứng dụng khác số hóa đơn thuốc viết tay thành dữ liệu điện tử. Trong nông nghiệp, thuật toán số hóa dữ liệu kinh tế cá nhân giúp nông dân theo dõi chi phí sản xuất và lợi nhuận chính xác.

T.S Phạm Huy Hiệu chia sẻ trong phiên tòa thể buổi sáng REV-ECIT 2025
T.S Phạm Huy Hiệu chia sẻ trong phiên tòa thể buổi sáng REV-ECIT 2025

Song song với phiên toàn thế, diễn ra 8 phiên báo cáo khoa học với 64 công trình nghiên cứu nổi bật. Đánh giá tính ứng dụng thực tế nổi bật trong 128 công trình được chấp nhận năm nay, PGS. TS. Nguyễn Tiến Hòa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng Ban Chương trình Hội nghị nhấn mạnh: "Nhiều nghiên cứu vượt ra khỏi lý thuyết và mô phỏng, hướng tới giải quyết các bài toán kỹ thuật công nghệ cụ thể bằng dữ liệu thực, xây dựng hệ thống mẫu và quy trình thử nghiệm rõ ràng. Các công trình đều có chất lượng tốt và tương đối đồng đều, mỗi nghiên cứu mang giá trị riêng nên việc so sánh khá khó. Nếu phải chọn một công trình minh họa cho xu hướng nghiên cứu ứng dụng thực tế, tôi ấn tượng với nghiên cứu phát hiện UAV ngoài trời bằng LiDAR Time-of-Flight chi phí thấp. Công trình giải quyết bài toán thời sự, có kiến trúc hệ thống rõ ràng và đã thử nghiệm trong điều kiện thực tế, cho thấy khả năng triển khai ngoài phòng thí nghiệm".

Khởi đầu từ những năm 1970, Hội nghị REV-ECIT đã trải qua gần 50 năm trở thành cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với phát triển công nghiệp của đất nước. REV-ECIT 2025 đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam, tạo nền tảng để cộng đồng khoa học nắm bắt xu hướng toàn cầu, chia sẻ kết quả nghiên cứu và xây dựng mạng lưới hợp tác bền vững.

