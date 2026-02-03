Từ Pop Mart đến JD.com: Cú huých quan hệ kinh tế song phương Anh - Trung Quốc

Thủ tướng Anh đã gặp gỡ chủ tịch Trung Quốc và đạt được các thỏa thuận thu hút hàng trăm triệu euro đầu tư mới từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng, trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đạt được những thỏa thuận giúp Anh thu hút hàng trăm triệu USD vốn đầu tư, đồng thời mở rộng xuất khẩu trị giá khoảng 2,2 tỷ bảng Anh và tiếp cận thị trường Trung Quốc với quy mô ước tính 2,3 tỷ bảng.

Sau cuộc gặp cấp cao, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá quan hệ hai nước mang tính “cùng có lợi”, trong khi ông Starmer khẳng định Trung Quốc có vai trò quan trọng đối với lợi ích kinh tế của Anh. Thủ tướng Anh cũng dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp lớn gồm các tập đoàn ngân hàng, dược phẩm và ô tô trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại.

Làn sóng đầu tư mới từ doanh nghiệp Trung Quốc

Dù hai nước chưa ký kết hiệp định thương mại tự do toàn diện, nhiều tập đoàn lớn đã nhanh chóng công bố các kế hoạch đầu tư đáng chú ý, trải rộng từ đồ chơi, ô tô, công nghệ sinh học cho tới năng lượng.

Pop Mart – hãng sản xuất búp bê Labubu đình đám cho biết sẽ đặt trụ sở khu vực tại London, mở 27 cửa hàng mới tại châu Âu trong năm tới, trong đó có 7 cửa hàng tại Anh, tạo hơn 150 việc làm.

Hãng xe Trung Quốc Chery Commercial Vehicles cũng dự kiến lập trụ sở khu vực tại Liverpool. Dù chi tiết chưa được công bố, giới quan sát cho rằng Chery có thể hợp tác với Jaguar Land Rover để mở rộng hiện diện tại thị trường Anh.

Trong lĩnh vực khoa học sự sống, Asymchem của Thiên Tân lên kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động tại Anh, dự kiến tạo thêm 150 việc làm trong vòng 5 năm tới. Nhà sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng HiTHIUM cam kết đầu tư 200 triệu bảng và tạo 300 việc làm, với mục tiêu cung cấp công nghệ giúp lưới điện Anh trở nên ổn định hơn.

Song song đó, công ty quản lý tài sản Schroders đã ký biên bản ghi nhớ với CATL để phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng pin tại châu Âu và hỗ trợ quá trình mở rộng quốc tế của tập đoàn pin lớn nhất Trung Quốc.

Các thỏa thuận này được công bố chỉ ít ngày sau khi AstraZeneca thông báo kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào Trung Quốc, mở rộng năng lực nghiên cứu và phát triển, nâng số nhân viên tại nước này lên hơn 20.000 người vào năm 2030.

JD.com mở cửa cho hàng hóa Anh

Một phần quan trọng trong thỏa thuận song phương là cam kết từ Bắc Kinh về việc cải thiện môi trường kinh doanh và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Anh.

JD.com cho biết sẽ hỗ trợ các thương hiệu Anh tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng Trung Quốc thông qua nền tảng thương mại điện tử của mình, đồng thời cung cấp dịch vụ hậu cần cho hoạt động bán hàng xuyên biên giới. Tập đoàn này cũng dự kiến ra mắt nền tảng bán lẻ Joybuy tại Anh vào tháng 3 tới.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Anh vẫn đối mặt nhiều thách thức tại Trung Quốc. Theo khảo sát của Phòng Thương mại Anh công bố tháng 12, môi trường kinh doanh tại nước này đã xấu đi trong sáu năm liên tiếp do áp lực giảm phát, tiêu dùng suy yếu và cạnh tranh nội địa gay gắt.

Dẫu vậy, những cơ hội mới đang xuất hiện trong lĩnh vực chi tiêu cho trải nghiệm, có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Anh trong các ngành thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Khoảng một phần ba doanh nghiệp được khảo sát cho biết có kế hoạch tăng cường đầu tư vào Trung Quốc, tập trung vào mở rộng hoạt động, thiết lập đối tác và bản địa hóa sản phẩm.

Ngoài ra, chuyến thăm của ông Starmer còn thúc đẩy nhiều thương hiệu Anh như Cultech hay Brompton đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, Birmingham Biotech đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 20 triệu bảng tại thị trường này trong những năm tới.

Octopus Energy Group - nhà cung cấp năng lượng lớn nhất Anh cũng tuyên bố thành lập liên doanh với PCG Power của Trung Quốc trong mảng năng lượng tái tạo, đánh dấu bước tiến đầu tiên của tập đoàn này vào thị trường năng lượng sạch lớn nhất thế giới.