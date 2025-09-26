Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Nhưng những người đầu cơ dường như đang bán tháo vì hoảng loạn, khiến giá giảm một nửa hoặc hơn. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, “cơn sốt” ấy đang hạ nhiệt. Giá bán lại trên thị trường thứ cấp đã lao dốc, có mẫu rớt một nửa giá trị. Nhưng điều bất ngờ là Pop Mart, công ty Trung Quốc đứng sau hiện tượng này lại cho rằng đó là tín hiệu tích cực.

“Chúng tôi tạo ra sản phẩm cho những ai thực sự kết nối với nghệ thuật và niềm vui, không phải chỉ để đầu cơ kiếm lời. Khi việc mua bán chỉ xoay quanh lợi nhuận, mô hình chắc chắn sẽ sụp đổ,” Pop Mart nhấn mạnh trong một tuyên bố gửi CNBC.

Bong bóng thị trường thứ cấp

Theo các nhà phân tích, đà giảm giá đến từ hai yếu tố: Pop Mart đã tăng sản lượng lên tới 30 triệu sản phẩm/tháng (gấp 10 lần năm ngoái), và nhu cầu dần chững lại, đặc biệt tại Trung Quốc đại lục.

Hao Hong, giám đốc đầu tư Lotus Asset Management, nhận định: “Những người đầu cơ bắt đầu bán tháo vì lo ngại hàng tồn kho không thể tiêu thụ.” Trong khi đó, Jeff Zhang, chuyên gia của Morningstar thì cho rằng thị trường bán lại chính là thước đo sức nóng của các sản phẩm Pop Mart.

Dù cổ phiếu Pop Mart giảm 16% trong tháng qua, tính từ đầu năm đến nay vẫn tăng hơn 200%, cho thấy sức hút thương hiệu chưa hề mất đi.

Một chiếc đồng hồ vàng sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi nghĩ Hermès sẽ tồn tại lâu dài… còn búp bê thì không. Hạo Hồng - Giám đốc đầu tư, Lotus Asset Management cho biết.

Từ hiện tượng đến bền vững

Pop Mart không thu lợi từ thị trường thứ cấp, nhưng sự khan hiếm và cường điệu từ nó đã góp phần đẩy nhu cầu lên cao. Việc “hạ nhiệt” Labubu được xem là cần thiết để tái khẳng định rằng sản phẩm đại chúng không thể biến thành món xa xỉ như Hermès hay Rolex.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nhân vật, Pop Mart đang mở rộng ra nước ngoài, hợp tác với Uniqlo, Disney, Coca-Cola, đầu tư vào công viên giải trí và hoạt hình gốc. Theo chuyên gia Dudarenok, Pop Mart có thể tiếp tục “làm nên chuyện” nhờ khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng giống như “các nhà nhân chủng học hiện đại”.

Labubu có thể không còn là hiện tượng chớp nhoáng, nhưng với chiến lược mới, Pop Mart nhiều khả năng sẽ giữ vững được vị thế và tiếp tục tạo ra những cú hích bất ngờ trên thị trường đồ chơi toàn cầu.