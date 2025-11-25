Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức hội nghị Tổng kết đợt vận động sáng tác về ngành hậu cần, kỹ thuật Quân đội năm 2025. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 158 bài thơ và 55 ca khúc phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu, công tác và những thành tích nổi bật của Bộ đội hậu cần, kỹ thuật trong thời kỳ mới. Các tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống, thể hiện vẻ đẹp phong phú, đa sắc màu của người lính thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại buổi tổng kết.

Để phục vụ đợt vận động, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã thành lập ba đoàn công tác đưa các nhà thơ, nhạc sĩ đi thâm nhập thực tế tại 26 đơn vị ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Những chuyến đi thực tế đã tạo nên sự giao thoa, kết nối giữa các thế hệ sáng tác, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm mới.

Từ kết quả đợt vận động, Tổng cục đã chỉ đạo biên tập, xuất bản ấn phẩm “Bộ đội hậu cần, kỹ thuật viết tiếp bản hùng ca” nhằm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc, công phu của các tác phẩm; nhiều ca khúc, bài thơ gần gũi bộ đội, dễ nhớ, dễ hát, góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội hậu cần, kỹ thuật thời kỳ mới”.

Trao Chứng nhận giải B tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Tại buổi tổng kết, Thiếu tướng Vũ Văn Cường - Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã trân trọng cảm ơn tâm huyết của các nhà thơ, nhạc sĩ đã đóng góp những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật cho phong trào sáng tác của Tổng cục.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường cho biết, Tổng cục sẽ đẩy mạnh việc phổ biến rộng rãi để các tác phẩm thơ, nhạc đi vào cuộc sống, trở thành hành trang tinh thần đẹp nhất trong đời sống văn hóa của Bộ đội hậu cần, kỹ thuật; tạo động lực, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho Quân đội.

Trong số 158 bài thơ, 55 ca khúc tham gia đợt vận động sáng tác về ngành hậu cần, kỹ thuật Quân đội, Ban tổ chức đã chọn trao 6 giải A, 6 giải B, 20 giải C và 21 giải Khuyến khích.