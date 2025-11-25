Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão (Bão số 15) hướng vào miền Trung

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành Bão số 15). Ảnh: BaoChinhphu

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 24/11, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Hồi 01 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (Bão số 15).

Trọng tâm ảnh hưởng của cơn bão mới dự kiến là khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11.

Cảnh báo diễn biến Bão số 15 (từ 48 đến 72 giờ tới)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, Bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Trên biển:

Từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm Bão số 15 mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh giác với nguy cơ sạt lở, lũ quét

Trên đất liền, dự báo trong đêm 24/11, ở khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Các địa phương, đặc biệt là Gia Lai, Đắk Lắk cần hết sức cảnh giác với nguy cơ sạt lở, lũ quét trong thời gian tới.

Về tình hình lũ, đến sáng nay (24/11), lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang xuống; sông Đồng Nai (Đồng Nai), sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang dao động; sông Kôn (Gia Lai) đang lên.

Lúc 7h ngày 24/11, mực nước sông Krông Ana đã xuống dưới báo động (BĐ)3, sông Đồng Nai xuống dưới BĐ2, sông Kôn dưới BĐ2 là 0,38 m, riêng mực nước sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn vẫn đang cao hơn BĐ3 là 3,58 m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; trên sông Kôn dao động ở mức BĐ2.

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; trên sông Kôn sẽ xuống dưới mức BĐ2. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai dao động ở trên mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn xuống chậm và duy trì ở mức cao trên BĐ3.

Với dự báo diễn biến lũ như trên, các khu vực trũng thấp vẫn còn nguy cơ ngập ở Đắk Lắk gồm các xã/phường: Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Bình Kiến, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tuy Hòa, Ea Phê, Ea Kly, Krông Pắk, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Ea Ktur, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Liên Sơn Lắk, Krông Ana, Nam Ka, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, EaWer, Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Rốk, Ia Lốp, Ea Bung, Ea R’vê.

Tại tỉnh Gia Lai, các xã/phường còn ngập gồm: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc.

Cùng với ngập lụt, nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đồng Nai.