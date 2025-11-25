Chuyển đổi số
Những cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ là ai?

11:00 | 25/11/2025
2 cổ đông lớn của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) với tổng số cổ phần gần 70% là EVNGENCO2 (Tổng công ty Phát điện 2) và Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Đây là những công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ngoài ra, SBH còn có Công ty TNHH năng lượng REE sở hữu 25,76% cổ phần.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN.

Như báo Phụ nữ Việt Nam đã thông tin về tình hình kinh doanh Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ theo quý III/2025, doanh nghiệp này có doanh thu đạt 323 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp thu về 235 tỷ đồng, trong khi đó năm trước chỉ đạt 141 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi mọi chi phí, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ có lợi nhuận sau thuế tăng 50,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 188 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ có doanh thu tăng 36% so với năm trước và đạt 517 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận tăng thêm 156 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt 271 tỷ đồng.

Theo tài liệu PV Báo Phụ nữ Việt Nam có được, tính đến đầu năm 2025, cổ đông lớn của doanh nghiệp này gồm: EVNGENCO2 với hơn 76 triệu cổ phần (chiếm 61,78% tỷ lệ sở hữu); Công ty TNHH năng lượng REE với hơn 32 triệu cổ phần (chiếm 25,76% tỷ lệ sở hữu); Tổng công ty Điện lực Miền Nam với 8,9 triệu cổ phiếu (chiếm 7,21% tỷ lệ sở hữu).

Đáng chú ý, EVNGENCO2 (Tổng công ty Phát điện 2) và Tổng công ty Điện lực Miền Nam là 2 cổ đông lớn của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ có mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cụ thể, 2 cổ đông lớn của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ đều chính là công ty con của EVN. Trong đó, EVN có tỷ lệ phần sở hữu tại EVNGENCO2 lên đến 99,87% và tại Tổng công ty Điện lực Miền Nam là 100%.

Như vậy, hệ sinh thái của EVN sở hữu gần 69% tỷ lệ sở hữu tại Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: Tấn Lộc/plo.vn

EVN kinh doanh thế nào?

Được biết, EVN được thành lập theo Quyết định số 148/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý, điều hành và một số đơn vị hạch toán phụ thuộc của tập đoàn này.

Tập đoàn có trụ sở chính đặt tại số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn là sản xuất, kinh doanh điện năng, chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bố điện năng trong hệ thống điện quốc gia, xuất nhập khẩu điện năng, đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện, quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, công trình điện, thí nghiệm điện.

Ngoài ra, Tập đoàn còn hoạt động trong một số lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo phục vụ cho lĩnh vực kinh doanh chính.

Tập đoàn bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Các công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ; Các công ty cổ phần do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Các công ty liên kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ, kể từ ngày 10/11/ 2018 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/2/2025, Chính phủ đã phê duyệt chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Do đó, Bộ Tài chính thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm nhận chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi lần thứ 8 số 0100100079 ngày 6/2/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Doanh nghiệp này hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với số vốn điều lệ là 212.773 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của EVN, Tập đoàn này có doanh thu năm 2024 đạt 580.537 tỷ đồng, tăng 79.818 tỷ đồng. Sau khi đã trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của EVN đạt 49.588 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước chỉ đạt 13.041 tỷ đồng.

Do gánh chi phí tài chính (21.914 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (15.734 tỷ đồng) lớn, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 8.237 tỷ đồng, đây là con số khá ấn tượng khi năm trước lỗ đến 26.772 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2024, doanh nghiệp này có tổng vốn lên đến 675.872 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả (474.630 tỷ đồng) đang lớn hơn vốn chủ sở hữu (201.241 tỷ đồng) 2,35 lần.

Đáng chú ý, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh từ 44.779 tỷ đồng lên 74.110 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN là 528.604,24 tỉ đồng, tăng 7,16% so với năm trước. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 đạt mức 2.088,90 đồng/kWh, tăng 2,79% so với năm 2022.

Đáng chú ý, mặc dù doanh thu bán điện thương phẩm năm 2023 đạt 494.359,28 tỉ đồng, tăng 8,18% so với năm 2022, EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ 34.244,96 tỉ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Sau khi tính thêm thu nhập từ các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện, khoản lỗ cuối cùng của EVN vẫn ở mức 21.821,56 tỉ đồng.

Báo cáo cũng cung cấp thông tin chi tiết về chi phí của từng khâu trong quá trình sản xuất và kinh doanh điện:

Khâu phát điện: Chi phí 441.356,37 tỉ đồng, tương đương giá thành 1.744,12 đồng/kWh.

Khâu truyền tải điện: Chi phí 18.879,15 tỉ đồng, tương đương giá thành 74,61 đồng/kWh.

Khâu phân phối - bán lẻ điện: Chi phí 66.773,11 tỉ đồng, tương đương giá thành 263,87 đồng/kWh.

Khâu phụ trợ - quản lý ngành: Chi phí 1.595,60 tỉ đồng, tương đương giá thành 6,31 đồng/kWh.

Ngoài khoản lỗ đã ghi nhận, EVN còn phải đối mặt với những thách thức khác:

Chênh lệch tỉ giá: Khoảng 18.032,07 tỉ đồng chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023. Khoản này bao gồm chênh lệch tỉ giá từ các năm trước và giai đoạn 2020-2023.

Chi phí bù giá: EVN phải chi trả 428,54 tỉ đồng để bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa nối lưới điện quốc gia.

Tăng trưởng sản lượng và giá bán: Mặc dù sản lượng điện thương phẩm tăng 4,26% và giá bán điện bình quân tăng 3,76% so với năm 2022, những con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự gia tăng của chi phí sản xuất.
