EVN lỗ gần 22.000 tỉ đồng trong năm 2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của EVN là 528.604,24 tỉ đồng, tăng 7,16% so với năm trước. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 đạt mức 2.088,90 đồng/kWh, tăng 2,79% so với năm 2022.

Đáng chú ý, mặc dù doanh thu bán điện thương phẩm năm 2023 đạt 494.359,28 tỉ đồng, tăng 8,18% so với năm 2022, EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ 34.244,96 tỉ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Sau khi tính thêm thu nhập từ các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện, khoản lỗ cuối cùng của EVN vẫn ở mức 21.821,56 tỉ đồng.

Chi tiết các khâu sản xuất kinh doanh

Báo cáo cũng cung cấp thông tin chi tiết về chi phí của từng khâu trong quá trình sản xuất và kinh doanh điện:

Khâu phát điện: Chi phí 441.356,37 tỉ đồng, tương đương giá thành 1.744,12 đồng/kWh.

Khâu truyền tải điện: Chi phí 18.879,15 tỉ đồng, tương đương giá thành 74,61 đồng/kWh.

Khâu phân phối - bán lẻ điện: Chi phí 66.773,11 tỉ đồng, tương đương giá thành 263,87 đồng/kWh.

Khâu phụ trợ - quản lý ngành: Chi phí 1.595,60 tỉ đồng, tương đương giá thành 6,31 đồng/kWh.

Những thách thức đáng kể

Ngoài khoản lỗ đã ghi nhận, EVN còn phải đối mặt với những thách thức khác:

Chênh lệch tỉ giá: Khoảng 18.032,07 tỉ đồng chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023. Khoản này bao gồm chênh lệch tỉ giá từ các năm trước và giai đoạn 2020-2023.

Chi phí bù giá: EVN phải chi trả 428,54 tỉ đồng để bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa nối lưới điện quốc gia.

Tăng trưởng sản lượng và giá bán: Mặc dù sản lượng điện thương phẩm tăng 4,26% và giá bán điện bình quân tăng 3,76% so với năm 2022, những con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự gia tăng của chi phí sản xuất.

Nhận định và triển vọng

Kết quả kiểm tra này cho thấy EVN đang đối mặt với nhiều thách thức tài chính nghiêm trọng. Việc chi phí sản xuất tăng nhanh hơn doanh thu đã dẫn đến khoản lỗ lớn, đặt ra nhiều câu hỏi về tính bền vững của mô hình kinh doanh hiện tại.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia năng lượng độc lập, nhận định: "Tình hình tài chính của EVN không chỉ ảnh hưởng đến tập đoàn mà còn có tác động lớn đến an ninh năng lượng và nền kinh tế Việt Nam. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa EVN, các cơ quan quản lý và chính phủ để đưa ra các giải pháp toàn diện và bền vững cho ngành điện trong thời gian tới."

Để cải thiện tình hình, các chuyên gia đề xuất EVN và các cơ quan quản lý cần xem xét các giải pháp như tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành, đàm phán lại các hợp đồng mua bán điện, xem xét điều chỉnh giá điện phù hợp với chi phí sản xuất, và tìm kiếm các nguồn vốn và hỗ trợ tài chính để giảm áp lực lên dòng tiền.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và phối hợp với các bộ ngành liên quan để đề xuất các giải pháp hỗ trợ EVN vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời đảm bảo cung ứng điện ổn định cho nền kinh tế và đời sống người dân.